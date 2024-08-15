https://ria.ru/20240815/koreya-1966304966.html

Глава Южной Кореи предложил создать "Межкорейскую рабочую группу"

Глава Южной Кореи предложил создать "Межкорейскую рабочую группу" - РИА Новости, 15.08.2024

Глава Южной Кореи предложил создать "Межкорейскую рабочую группу"

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил КНДР создать "Межкорейскую рабочую группу" для обсуждения широкого круга вопросов, чтобы сделать межкорейский диалог... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:42

2024-08-15T06:42

2024-08-15T06:42

в мире

южная корея

юн сок ель

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил КНДР создать "Межкорейскую рабочую группу" для обсуждения широкого круга вопросов, чтобы сделать межкорейский диалог реалистичным и действенным, вместо "политического шоу", речь президента транслировал официальный канал его администрации в YouTube. Президент заявил об этом в обращении по случаю Дня освобождения, который отмечает окончание японской колонизации Кореи в 1945 году. Юн Сок Ёль заявил, что открывает окно межкорейского диалога "настежь". Президент предложил властям обеих Корей создать "Межкорейскую рабочую группу", межведомственный орган, который на рабочем уровне занимался бы "любыми вопросами", начиная со снижения напряженности и экономического сотрудничества, заканчивая межличностными и культурными обменами, а также мерами реагирования на стихийные бедствия и изменение климата. "Межкорейский диалог должен стать не политическим шоу, а реальным местом, где граждане Южной и Северной Кореи обсуждают обеспечение мира и улучшение условий жизни", - заявил он. Юн Сок Ёль подтвердил свою приверженность "смелой инициативе", обнародованной два года назад, которая предусматривает предоставление масштабной помощи КНДР в обмен на шаги по денуклеаризации. "Я прошу содействия у северокорейской стороны, чтобы посредством диалога и сотрудничества можно было достичь реальных подвижек в отношениях двух стран", - заявил президент. Он добавил, что Южная Корея создаст Северокорейский фонд свободы и прав человека для активной поддержки неправительственной деятельности, которая продвигает свободу и права человека в стране, продолжая при этом оказывать гуманитарную помощь Северу. "Мы продолжим продвигать гуманитарную помощь, чтобы гарантировать права на выживание северокорейцев", - заявил Юн Сок Ёль.

https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html

https://ria.ru/20240708/rossija-1958298409.html

https://ria.ru/20240304/koreya-1931023745.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, юн сок ель, кндр (северная корея)