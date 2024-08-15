Рейтинг@Mail.ru
Глава Южной Кореи предложил создать "Межкорейскую рабочую группу" - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/koreya-1966304966.html
Глава Южной Кореи предложил создать "Межкорейскую рабочую группу"
Глава Южной Кореи предложил создать "Межкорейскую рабочую группу" - РИА Новости, 15.08.2024
Глава Южной Кореи предложил создать "Межкорейскую рабочую группу"
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил КНДР создать "Межкорейскую рабочую группу" для обсуждения широкого круга вопросов, чтобы сделать межкорейский диалог... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:42
2024-08-15T06:42
в мире
южная корея
юн сок ель
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил КНДР создать "Межкорейскую рабочую группу" для обсуждения широкого круга вопросов, чтобы сделать межкорейский диалог реалистичным и действенным, вместо "политического шоу", речь президента транслировал официальный канал его администрации в YouTube. Президент заявил об этом в обращении по случаю Дня освобождения, который отмечает окончание японской колонизации Кореи в 1945 году. Юн Сок Ёль заявил, что открывает окно межкорейского диалога "настежь". Президент предложил властям обеих Корей создать "Межкорейскую рабочую группу", межведомственный орган, который на рабочем уровне занимался бы "любыми вопросами", начиная со снижения напряженности и экономического сотрудничества, заканчивая межличностными и культурными обменами, а также мерами реагирования на стихийные бедствия и изменение климата. "Межкорейский диалог должен стать не политическим шоу, а реальным местом, где граждане Южной и Северной Кореи обсуждают обеспечение мира и улучшение условий жизни", - заявил он. Юн Сок Ёль подтвердил свою приверженность "смелой инициативе", обнародованной два года назад, которая предусматривает предоставление масштабной помощи КНДР в обмен на шаги по денуклеаризации. "Я прошу содействия у северокорейской стороны, чтобы посредством диалога и сотрудничества можно было достичь реальных подвижек в отношениях двух стран", - заявил президент. Он добавил, что Южная Корея создаст Северокорейский фонд свободы и прав человека для активной поддержки неправительственной деятельности, которая продвигает свободу и права человека в стране, продолжая при этом оказывать гуманитарную помощь Северу. "Мы продолжим продвигать гуманитарную помощь, чтобы гарантировать права на выживание северокорейцев", - заявил Юн Сок Ёль.
https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html
https://ria.ru/20240708/rossija-1958298409.html
https://ria.ru/20240304/koreya-1931023745.html
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, КНДР (Северная Корея)
Глава Южной Кореи предложил создать "Межкорейскую рабочую группу"

Президент Южной Кореи предложил КНДР создать "Межкорейскую рабочую группу"

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил КНДР создать "Межкорейскую рабочую группу" для обсуждения широкого круга вопросов, чтобы сделать межкорейский диалог реалистичным и действенным, вместо "политического шоу", речь президента транслировал официальный канал его администрации в YouTube.
Президент заявил об этом в обращении по случаю Дня освобождения, который отмечает окончание японской колонизации Кореи в 1945 году.
Участники группы BTS во время выступления - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS
8 августа, 05:08
Юн Сок Ёль заявил, что открывает окно межкорейского диалога "настежь".
Президент предложил властям обеих Корей создать "Межкорейскую рабочую группу", межведомственный орган, который на рабочем уровне занимался бы "любыми вопросами", начиная со снижения напряженности и экономического сотрудничества, заканчивая межличностными и культурными обменами, а также мерами реагирования на стихийные бедствия и изменение климата.
"Межкорейский диалог должен стать не политическим шоу, а реальным местом, где граждане Южной и Северной Кореи обсуждают обеспечение мира и улучшение условий жизни", - заявил он.
Юн Сок Ёль подтвердил свою приверженность "смелой инициативе", обнародованной два года назад, которая предусматривает предоставление масштабной помощи КНДР в обмен на шаги по денуклеаризации.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей
8 июля, 17:13
"Я прошу содействия у северокорейской стороны, чтобы посредством диалога и сотрудничества можно было достичь реальных подвижек в отношениях двух стран", - заявил президент.
Он добавил, что Южная Корея создаст Северокорейский фонд свободы и прав человека для активной поддержки неправительственной деятельности, которая продвигает свободу и права человека в стране, продолжая при этом оказывать гуманитарную помощь Северу.
"Мы продолжим продвигать гуманитарную помощь, чтобы гарантировать права на выживание северокорейцев", - заявил Юн Сок Ёль.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В КНДР начали удалять статьи с упоминанием объединения с Южной Кореей
4 марта, 14:40
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала