https://ria.ru/20240815/kitay-1966243061.html

"Они такого не ждали". Китай защитил Россию от атаки НАТО

"Они такого не ждали". Китай защитил Россию от атаки НАТО - РИА Новости, 15.08.2024

"Они такого не ждали". Китай защитил Россию от атаки НАТО

Пекин развенчал мифы о том, что подрыв газопровода между Финляндией и Эстонией — дело рук российских спецслужб. Почему главные пострадавшие не спешат принимать... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:00

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Пекин развенчал мифы о том, что подрыв газопровода между Финляндией и Эстонией — дело рук российских спецслужб. Почему главные пострадавшие не спешат принимать китайскую явку с повинной — в материале РИА Новости.Китайский следГонконгская газета South China Morning Post рассказала, как получил повреждения газопровод, проложенный по дну Балтийского моря. По данным издания, власти КНР передали эстонским и финским коллегам доклад, согласно которому в инциденте виновно китайское судно, пострадавшее во время шторма.Газопровод Balticconnector между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски играет важную роль в энергоснабжении Финляндии. После того как 8 октября 2023-го он вышел из строя (ремонт занял полгода и закончился только в апреле), самой популярной версией стал теракт, организованный Москвой.Причем западные СМИ быстро связали эту аварию с подрывом газопровода "Северный поток — 2": якобы Россия решила отомстить за его уничтожение или, наоборот, хотела переключить внимание на другой инцидент. Кроме того, высказывались предположения о том, что Кремль таким образом собирался проучить Финляндию за вступление в НАТО, а Эстонию — за поддержку Украины.Однако когда заговорили не политики и журналисты, а сотрудники правоохранительных органов, стало ясно: "русский след" вообще ни при чем. В ночь с 7 на 8 октября китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга шел из Калининграда в Санкт-Петербург. В районе аварии на газопроводе судно появилось в тот самый момент, когда приборы зафиксировали падение давления. При этом, как заявили в финской полиции, на дне обнаружили якорь именно от этого корабля.По данным South China Morning Post, несколько китайских министерств провели расследование. Выяснилось, что в аварии виновен действительно Newnew Polar Bear — тогда был сильный шторм, судно протащило якорь по дну и повредило газопровод. Примечательно, что почти одновременно с китайской публикацией немецкие СМИ сообщили, что "Северный поток — 2" предположительно взорвали трое украинцев: маркетолог Владимир Журавлев и супруги Успенские, Евгений и Светлана. По версии следствия, они отправились на катере "Андромеда" к точке подрыва и установили бомбу на трубопровод. Таким образом, и здесь "русский след" не нашел подтверждения.Правоохранительные органы Германии выяснили, что Журавлев проживает в Польше. Берлин просит Варшаву арестовать подозреваемого. Успенская заявила журналистам, что сейчас находится на Украине. Вину она не признала, объяснив, что в момент подрыва газопровода отдыхала в Болгарии.Старая колеяТаллин и Хельсинки, кажется, не доверяют выводам Пекина — там намерены вести собственное расследование. В частности, глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отвечая на вопросы журналистов, не стала ни отрицать, ни подтверждать получение китайского отчета. "Мы постоянно сотрудничаем с Китаем и обмениваемся информацией, но не будем вдаваться в подробности, потому что расследование еще продолжается", — объяснила дипломат.В свою очередь, официальный представитель Национального бюро расследований Финляндии Анна Зарефф рассказала, что ее ведомство направило в Министерство юстиции Китая запрос о правовой помощи, касающейся сведений о Newnew Polar Bear. По данным финских СМИ, Китай пока не ответил на предложение.Эстонские силовики сделали похожее заявление: расследование еще не завершено, а комментарии давать пока рано. При этом в прокуратуре республики заявили, что материалы китайских коллег нельзя использовать в качестве доказательства, их можно только принять к сведению.Вероятно, позиция европейцев связана с тем, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил решительным ответом со стороны альянса, если будет доказано, что нападение на газопровод Balticconnector — намеренное. Он объяснил это тем, что труба относится к категории критически важных для военного блока объектов инфраструктуры. При этом в небо над Балтикой подняли дополнительное количество морских патрульных самолетов, беспилотников, а также авиационных комплексов радиообнаружения и наведения AWACS.В ожидании извиненийПо словам эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, страны Запада ведут расследования не с целью найти настоящего виновного, а для того чтобы конечный результат соответствовал политической целесообразности."Скорее всего, Финляндия и Эстония решили взять паузу, чтобы как-то объяснить просочившуюся в СМИ информацию. В том числе они должны будут отразить ее в собственном докладе, где не может быть никаких извинений перед Россией", — поясняет Денисов.В свою очередь, старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что рано или поздно финнам и эстонцам придется объясниться с Москвой."С точки зрения здравого смысла и сохранения элементарного достоинства, они должны извиниться как можно скорее. Вместе с тем следует задаться вопросом, сколько еще обвинений в адрес России не имеют под собой оснований", — отмечает эксперт.При этом он не верит, что в ближайшее время на Западе откажутся от маниакального желания проводить расследования с антироссийским уклоном. Но тем хуже для них. "Когда Эстония и Финляндия захотят восстановить отношения с Москвой, чтобы снова начать жить за ее счет, нужно будет напомнить обо всех подобных эпизодах и упорстве, с которым они отстаивали свою правоту", — говорит Оленченко.По мнению экспертов, китайское расследование помешало западным странам обвинить Россию в подрыве трубопровода, но не сделало их план невозможным. Что еще придумают финны и эстонцы — покажет время.

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в мире, москва, россия, финляндия, йенс столтенберг