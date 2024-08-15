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Кириенко посетил Курчатов - РИА Новости, 15.08.2024
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12:09 15.08.2024 (обновлено: 12:16 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/kirienko--1966358078.html
Кириенко посетил Курчатов
Кириенко посетил Курчатов - РИА Новости, 15.08.2024
Кириенко посетил Курчатов
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:09
2024-08-15T12:16
сергей кириенко
политика
россия
курчатов
курская область
алексей смирнов (политик)
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РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240814/aes-1966131426.html
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сергей кириенко, политика, россия, курчатов, курская область, алексей смирнов (политик)
Сергей Кириенко, Политика, Россия, Курчатов, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Кириенко посетил Курчатов

Врио губернатора: Кириенко посетил Курчатов Курской области

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramАлексей Смирнов и Сергей Кириенко в Курчатове
Алексей Смирнов и Сергей Кириенко в Курчатове - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Алексей Смирнов и Сергей Кириенко в Курчатове
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«
"В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России", - написал Смирнов.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Вчера, 12:39
 
Сергей КириенкоПолитикаРоссияКурчатовКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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