https://ria.ru/20240815/kirienko--1966358078.html
Кириенко посетил Курчатов
Кириенко посетил Курчатов - РИА Новости, 15.08.2024
Кириенко посетил Курчатов
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:09
2024-08-15T12:09
2024-08-15T12:16
сергей кириенко
политика
россия
курчатов
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966358855_0:236:1201:912_1920x0_80_0_0_cc77871996ba6f16a997571d28d5b1d6.jpg
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240814/aes-1966131426.html
россия
курчатов
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966358855_0:42:1201:943_1920x0_80_0_0_c85527bdb0603f854af82b9867642187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, политика, россия, курчатов, курская область, алексей смирнов (политик)
Сергей Кириенко, Политика, Россия, Курчатов, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Кириенко посетил Курчатов
Врио губернатора: Кириенко посетил Курчатов Курской области