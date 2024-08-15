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Американская радиостанция подаст в суд на штаб Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
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14:38 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kharris-1966396491.html
Американская радиостанция подаст в суд на штаб Харрис, пишут СМИ
Американская радиостанция подаст в суд на штаб Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Американская радиостанция подаст в суд на штаб Харрис, пишут СМИ
Радиостанция WDAY из штата Северная Дакота планирует подать судебный иск против штаба вице-президента США Камалы Харрис и компании Google за манипулирование... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:38
2024-08-15T14:38
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технологии
сша
северная дакота
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google
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радиостанция WDAY из штата Северная Дакота планирует подать судебный иск против штаба вице-президента США Камалы Харрис и компании Google за манипулирование заголовками материалов радиостанции и их дальнейшее использование в рекламе ее президентской кампании, сообщает издание Daily Caller. Ранее издания Newsweek и Axios обратили внимание на то, что команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании. "Радио WDAY, местное СМИ города Фарго в штате Северная Дакота, планирует подать в суд после того, как команда Камалы Харрис в обманчивой манере переписала заголовки радиостанции в рекламе, чтобы создать иллюзию поддержки", - пишет издание. Как уточняет Daily Caller, иск может затронуть не только штаб вице-президента, но и Google. По словам Стива Халльстрема, директора управляющей WDAY материнской компании, коллектив был "оскорблен и обижен" действиями команды Харрис. В то же время саму рекламную стратегию Халльстрем назвал обманчивой, нечестной и подрывающей репутацию компании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240814/ssha-1966058610.html
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в мире, технологии, сша, северная дакота, чикаго, камала харрис, дональд трамп, google, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Северная Дакота, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Google, Выборы президента США — 2024
Американская радиостанция подаст в суд на штаб Харрис, пишут СМИ

Daily Caller: WDAY подаст иск к штабу Харрис за манипуляции с заголовками статей

© AP Photo / The New York Times/Erin SchaffКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / The New York Times/Erin Schaff
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радиостанция WDAY из штата Северная Дакота планирует подать судебный иск против штаба вице-президента США Камалы Харрис и компании Google за манипулирование заголовками материалов радиостанции и их дальнейшее использование в рекламе ее президентской кампании, сообщает издание Daily Caller.
Ранее издания Newsweek и Axios обратили внимание на то, что команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Команда Харрис манипулирует заголовками статей о ней, пишут СМИ
14 августа, 02:17
«
"Радио WDAY, местное СМИ города Фарго в штате Северная Дакота, планирует подать в суд после того, как команда Камалы Харрис в обманчивой манере переписала заголовки радиостанции в рекламе, чтобы создать иллюзию поддержки", - пишет издание. Как уточняет Daily Caller, иск может затронуть не только штаб вице-президента, но и Google.
По словам Стива Халльстрема, директора управляющей WDAY материнской компании, коллектив был "оскорблен и обижен" действиями команды Харрис. В то же время саму рекламную стратегию Халльстрем назвал обманчивой, нечестной и подрывающей репутацию компании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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