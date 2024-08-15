Американская радиостанция подаст в суд на штаб Харрис, пишут СМИ
Daily Caller: WDAY подаст иск к штабу Харрис за манипуляции с заголовками статей
© AP Photo / The New York Times/Erin SchaffКамала Харрис
© AP Photo / The New York Times/Erin Schaff
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радиостанция WDAY из штата Северная Дакота планирует подать судебный иск против штаба вице-президента США Камалы Харрис и компании Google за манипулирование заголовками материалов радиостанции и их дальнейшее использование в рекламе ее президентской кампании, сообщает издание Daily Caller.
Ранее издания Newsweek и Axios обратили внимание на то, что команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании.
Команда Харрис манипулирует заголовками статей о ней, пишут СМИ
14 августа, 02:17
«
"Радио WDAY, местное СМИ города Фарго в штате Северная Дакота, планирует подать в суд после того, как команда Камалы Харрис в обманчивой манере переписала заголовки радиостанции в рекламе, чтобы создать иллюзию поддержки", - пишет издание. Как уточняет Daily Caller, иск может затронуть не только штаб вице-президента, но и Google.
По словам Стива Халльстрема, директора управляющей WDAY материнской компании, коллектив был "оскорблен и обижен" действиями команды Харрис. В то же время саму рекламную стратегию Халльстрем назвал обманчивой, нечестной и подрывающей репутацию компании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Первый предвыборный ролик Харрис разъярил американцев
26 июля, 07:48