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В Госдуме призвали запретить непрофессиональные рехабы для наркозависимых - РИА Новости, 15.08.2024
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23:58 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/gosduma-1966501708.html
В Госдуме призвали запретить непрофессиональные рехабы для наркозависимых
В Госдуме призвали запретить непрофессиональные рехабы для наркозависимых - РИА Новости, 15.08.2024
В Госдуме призвали запретить непрофессиональные рехабы для наркозависимых
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рехабы для алко- и наркозависимых, в которых работает персонал сомнительной квалификации, подчеркнув, что... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:58
2024-08-15T23:58
общество
здоровье - общество
султан хамзаев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рехабы для алко- и наркозависимых, в которых работает персонал сомнительной квалификации, подчеркнув, что зависимым людям должна оказываться профессиональная реабилитационная помощь. По словам депутата, ранее стало известно об освобождении заложников реабилитационного центра (рехаба) под Москвой в Мытищах, в котором издевались над пациентами. "Тот формат, когда снимается коттедж, нанимается какой-то сомнительный персонал, преимущественно из бывших наркоманов, и начинается "реабилитационный бизнес", должен уйти в прошлое. На смену должна приходить система качественной реабилитации тяжело больных лиц - с подтверждением профессионализма врачей, медиков, психологов и прочих, работающих с больными людьми", - заявил Хамзаев РИА Новости. Депутат отметил, что когда человек испытывает социально сложные проблему, как алкоголизм или наркомания, то ему должна оказываться профессиональная помощь. "Не первый год мы обращаем внимание на существующие проблемы в реабилитации алко-, наркозависимых... Мы сконцентрированы навести порядок в этой отрасли... принятых рамочных законодательных изменений достаточно. Запускаю свой депутатский контроль за тем, в каком состоянии находится сфера оказания услуг реабилитации и ресоциализации людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией", - подчеркнул парламентарий. Хамзаев уточнил, что с в дальнейшим будут подведены итоги работы с широким обсуждением с профильными ведомствами.
https://ria.ru/20240708/moskva-1958203941.html
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общество, здоровье - общество, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме призвали запретить непрофессиональные рехабы для наркозависимых

Хамзаев предложил запретить непрофессиональные рехабы для алко- и наркозависимых

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рехабы для алко- и наркозависимых, в которых работает персонал сомнительной квалификации, подчеркнув, что зависимым людям должна оказываться профессиональная реабилитационная помощь.
По словам депутата, ранее стало известно об освобождении заложников реабилитационного центра (рехаба) под Москвой в Мытищах, в котором издевались над пациентами.
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"Тот формат, когда снимается коттедж, нанимается какой-то сомнительный персонал, преимущественно из бывших наркоманов, и начинается "реабилитационный бизнес", должен уйти в прошлое. На смену должна приходить система качественной реабилитации тяжело больных лиц - с подтверждением профессионализма врачей, медиков, психологов и прочих, работающих с больными людьми", - заявил Хамзаев РИА Новости.
Депутат отметил, что когда человек испытывает социально сложные проблему, как алкоголизм или наркомания, то ему должна оказываться профессиональная помощь.
"Не первый год мы обращаем внимание на существующие проблемы в реабилитации алко-, наркозависимых... Мы сконцентрированы навести порядок в этой отрасли... принятых рамочных законодательных изменений достаточно. Запускаю свой депутатский контроль за тем, в каком состоянии находится сфера оказания услуг реабилитации и ресоциализации людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией", - подчеркнул парламентарий.
Хамзаев уточнил, что с в дальнейшим будут подведены итоги работы с широким обсуждением с профильными ведомствами.
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