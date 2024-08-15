https://ria.ru/20240815/forum-1966299859.html

Глава МО Буркина-Фасо рассказал, что его привлекло на форуме "Армия-2024"

Глава МО Буркина-Фасо рассказал, что его привлекло на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 15.08.2024

Глава МО Буркина-Фасо рассказал, что его привлекло на форуме "Армия-2024"

Глава минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали сообщил РИА Новости, что в рамках форума "Армия-2024" ознакомился с информацией о том, как работает техника в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:54

2024-08-15T04:54

2024-08-15T04:54

форум "армия — 2024"

в мире

буркина-фасо

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава минобороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали сообщил РИА Новости, что в рамках форума "Армия-2024" ознакомился с информацией о том, как работает техника в полевых условиях, о тактической медицине. "Но настоящей инновацией для нас в этом году стал обмен опытом, как на семинаре. У нас был обмен опытом по вопросам поведения людей, оборудования, всего, что используется, делается в полевых условиях, а также в области тактической медицины", - рассказал он. По словам министра, основным в таких форумах является ознакомление с опытом, "увидеть на местах, что есть лучшего, по сравнению с тем, что у нас уже есть". Тактическая медицина - это раздел "военно-медицинской подготовки", чьей целью является обучение военнослужащих оказанию первой помощи раненым на поле боя.

https://ria.ru/20240815/burkina-faso-1966295622.html

буркина-фасо

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форум "армия — 2024", в мире, буркина-фасо, россия