Глава МО Буркина-Фасо рассказал, что его привлекло на форуме "Армия-2024"

Кулибали на форуме "Армия-2024" ознакомился с опытом тактической медицины
В подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа проходит форум "Армия-2024" .
На фото: военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"
В подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа проходит форум "Армия-2024" .
На фото: военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"
На форуме развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.
На фото: стенд обороны Китая.
На форуме развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.
На фото: стенд обороны Китая.
Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.
Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.
Президент также выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.
Президент также выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.
Программа мероприятия сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.
Программа мероприятия сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.
Как рассказали в "Ростехе", экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов: такого еще не было.
На фото: стенд обороны Китая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Как рассказали в "Ростехе", экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов: такого еще не было.
На фото: стенд обороны Китая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
На некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.
На фото: стенд Ирана
На некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.
На фото: стенд Ирана
На форуме "Армия-2024" представили, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями.
На форуме "Армия-2024" представили, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями.
Гостям покажут дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.
Гостям покажут дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.
На фото: ракета-носитель "Ангара-А5" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".
На фото: ракета-носитель "Ангара-А5" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".
В этом году на выставке впервые можно увидеть разработки "народного ОПК": продукции, изготовленной гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд бойцов.
В этом году на выставке впервые можно увидеть разработки "народного ОПК": продукции, изготовленной гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд бойцов.
На фото: беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный российской компанией ZALA.
На фото: беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный российской компанией ZALA.
Как рассказали в "Ростехе", на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.
На фото: стенд Ирана
Как рассказали в "Ростехе", на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.
На фото: стенд Ирана
На фото: техника на выставке Х Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
На фото: техника на выставке Х Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
В подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа проходит форум "Армия-2024" .
На фото: военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"
На форуме развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.
На фото: стенд обороны Китая.
Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.
Президент также выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.
Программа мероприятия сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.
Как рассказали в "Ростехе", экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов: такого еще не было.
На фото: стенд обороны Китая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
На некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.
На фото: стенд Ирана
На форуме "Армия-2024" представили, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями.
Гостям покажут дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.
На фото: ракета-носитель "Ангара-А5" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".
В этом году на выставке впервые можно увидеть разработки "народного ОПК": продукции, изготовленной гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд бойцов.
На фото: беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный российской компанией ZALA.
Как рассказали в "Ростехе", на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.
На фото: стенд Ирана
На фото: техника на выставке Х Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".