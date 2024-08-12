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Не имеют аналогов: российские военные разработки на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024
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15:08 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/armiya-1965691133.html
Не имеют аналогов: российские военные разработки на форуме "Армия-2024"
Не имеют аналогов: российские военные разработки на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024
Не имеют аналогов: российские военные разработки на форуме "Армия-2024"
РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:08
2024-08-12T15:08
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форум "армия — 2024"
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фото, фото, форум "армия — 2024", безопасность
Фото, Форум "Армия — 2024", Безопасность

Не имеют аналогов: российские военные разработки на форуме "Армия-2024"

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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа проходит форум "Армия-2024" .

На фото: военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"

Военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа проходит форум "Армия-2024" .

На фото: военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На форуме развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.

На фото: стенд обороны Китая.

Стенд обороны Китая на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На форуме развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.

На фото: стенд обороны Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.

Посетители на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Президент также выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.

На Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Президент также выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: стенд концерна "Калашников"

Стенд концерна Калашников на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На фото: стенд концерна "Калашников"

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Программа мероприятия сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.

Посетители на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Программа мероприятия сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Как рассказали в "Ростехе", экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов: такого еще не было.

На фото: стенд обороны Китая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Стенд обороны Китая на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот

Как рассказали в "Ростехе", экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов: такого еще не было.

На фото: стенд обороны Китая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

Стенд Ирана на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На форуме "Армия-2024" представили, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями.

Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На форуме "Армия-2024" представили, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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9 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гостям покажут дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.

Девушка в вертолете МИ-35П на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Гостям покажут дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: ракета-носитель "Ангара-А5" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

Ракета-носитель Ангара-А5 на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На фото: ракета-носитель "Ангара-А5" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этом году на выставке впервые можно увидеть разработки "народного ОПК": продукции, изготовленной гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд бойцов.

Посетитель Х международного военно-технического форума Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот

В этом году на выставке впервые можно увидеть разработки "народного ОПК": продукции, изготовленной гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд бойцов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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12 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный российской компанией ZALA.

Беспилотный/барражирующий боеприпас Ланцет, разработанный российской компанией ZALA, на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот

На фото: беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный российской компанией ZALA.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Как рассказали в "Ростехе", на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

Стенд Ирана на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Как рассказали в "Ростехе", на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: техника на выставке Х Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Техника на выставке Х международного военно-технического форума Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот

На фото: техника на выставке Х Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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15 из 15
 
ФотоФорум "Армия — 2024"Безопасность
 
 
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