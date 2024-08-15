https://ria.ru/20240815/ege-1966294024.html
В РАО рассказали о последствиях подготовки к ЕГЭ
В РАО рассказали о последствиях подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 15.08.2024
В РАО рассказали о последствиях подготовки к ЕГЭ
В связи с подготовкой к ЕГЭ сразу по нескольким предметам некоторые российские школьники прекращают учиться к 10-му классу, заявила президент Российской... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T02:52
2024-08-15T02:52
2024-08-15T11:35
общество
ольга васильева
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В связи с подготовкой к ЕГЭ сразу по нескольким предметам некоторые российские школьники прекращают учиться к 10-му классу, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева сайту "Аргументы и факты". "В ЕГЭ есть и минусы, и плюсы. Минус в том, что в некоторых школах, и мы прекрасно знаем о таких случаях, дети практически прекращают учиться к 10 классу, в старших классах идет натаскивание по 2-3 предметам, которые они планируют сдавать", - сообщила Васильева. По словам главы РАО, не все дети в 15-16 лет точно знают, кем они будут после школы. "Вы готовите ребенка с учителями, репетиторами, тратите деньги, силы, а в какой-то момент выясняется, что он не хочет учиться той специальности, о которой вы для него мечтали. А куда ему еще идти, если родители лишили его базового образования в старших классах, потому что им так хочется. Или так хочется школе, чтобы у нее были фантастические показатели", - уточнила Васильева.
https://ria.ru/20240731/ege-1963170358.html
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общество, ольга васильева, россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ольга Васильева, Россия, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В РАО рассказали о последствиях подготовки к ЕГЭ
Глава РАО: из-за ЕГЭ некоторые школьники прекращают учиться к 10-му классу
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
В связи с подготовкой к ЕГЭ сразу по нескольким предметам некоторые российские школьники прекращают учиться к 10-му классу, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева сайту
"Аргументы и факты".
"В ЕГЭ есть и минусы, и плюсы. Минус в том, что в некоторых школах, и мы прекрасно знаем о таких случаях, дети практически прекращают учиться к 10 классу, в старших классах идет натаскивание по 2-3 предметам, которые они планируют сдавать", - сообщила Васильева.
По словам главы РАО, не все дети в 15-16 лет точно знают, кем они будут после школы.
"Вы готовите ребенка с учителями, репетиторами, тратите деньги, силы, а в какой-то момент выясняется, что он не хочет учиться той специальности, о которой вы для него мечтали. А куда ему еще идти, если родители лишили его базового образования в старших классах, потому что им так хочется. Или так хочется школе, чтобы у нее были фантастические показатели", - уточнила Васильева.