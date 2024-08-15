В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области
В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей курского приграничья
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарного груза собрали в Дагестане для жителей Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского красного креста.
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"Пятнадцатого августа общими усилиями… был собран и отправлен груз с гуманитарной помощью от граждан Республики Дагестан для жителей Курской области. Общий вес направляемой продукции составил более 20 тонн", – говорится в сообщении.
В состав груза вошли продукты питания, вода, средства гигиены и предметы первой необходимости. Отмечается, что к сбору присоединились органы исполнительной власти, медицинские, общественные и образовательные организации, а также бизнес-сообщество региона.
Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что дагестанский благотворительный фонд "Инсан" доставил первую партию гуманитарной помощи курянам, отметив, что в регионе формируются новые грузы с продуктами и товарами первой необходимости. Также Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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