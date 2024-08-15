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В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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18:10 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/dagestan-1966450417.html
В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области
В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области
Более 20 тонн гуманитарного груза собрали в Дагестане для жителей Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского красного... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:10
2024-08-15T18:10
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брянская область
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарного груза собрали в Дагестане для жителей Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского красного креста. "Пятнадцатого августа общими усилиями… был собран и отправлен груз с гуманитарной помощью от граждан Республики Дагестан для жителей Курской области. Общий вес направляемой продукции составил более 20 тонн", – говорится в сообщении. В состав груза вошли продукты питания, вода, средства гигиены и предметы первой необходимости. Отмечается, что к сбору присоединились органы исполнительной власти, медицинские, общественные и образовательные организации, а также бизнес-сообщество региона. Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что дагестанский благотворительный фонд "Инсан" доставил первую партию гуманитарной помощи курянам, отметив, что в регионе формируются новые грузы с продуктами и товарами первой необходимости. Также Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/zapros-1966449946.html
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курская область, россия, брянская область, сергей меликов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, российский красный крест
Курская область, Россия, Брянская область, Сергей Меликов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Российский Красный Крест
В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области

В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей курского приграничья

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарного груза собрали в Дагестане для жителей Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского красного креста.
«
"Пятнадцатого августа общими усилиями… был собран и отправлен груз с гуманитарной помощью от граждан Республики Дагестан для жителей Курской области. Общий вес направляемой продукции составил более 20 тонн", – говорится в сообщении.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Гатилов подтвердил запрос ООН по Белгородской, Брянской и Курской областям
Вчера, 18:08
В состав груза вошли продукты питания, вода, средства гигиены и предметы первой необходимости. Отмечается, что к сбору присоединились органы исполнительной власти, медицинские, общественные и образовательные организации, а также бизнес-сообщество региона.
Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что дагестанский благотворительный фонд "Инсан" доставил первую партию гуманитарной помощи курянам, отметив, что в регионе формируются новые грузы с продуктами и товарами первой необходимости. Также Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Курская областьРоссияБрянская областьСергей МеликовВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссийский Красный Крест
 
 
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