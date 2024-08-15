https://ria.ru/20240815/dagestan-1966450417.html

В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области

В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

В Дагестане собрали более 20 тонн гумпомощи для жителей Курской области

Более 20 тонн гуманитарного груза собрали в Дагестане для жителей Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского красного... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:10

2024-08-15T18:10

2024-08-15T18:10

курская область

россия

брянская область

сергей меликов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

российский красный крест

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарного груза собрали в Дагестане для жителей Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского красного креста. "Пятнадцатого августа общими усилиями… был собран и отправлен груз с гуманитарной помощью от граждан Республики Дагестан для жителей Курской области. Общий вес направляемой продукции составил более 20 тонн", – говорится в сообщении. В состав груза вошли продукты питания, вода, средства гигиены и предметы первой необходимости. Отмечается, что к сбору присоединились органы исполнительной власти, медицинские, общественные и образовательные организации, а также бизнес-сообщество региона. Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что дагестанский благотворительный фонд "Инсан" доставил первую партию гуманитарной помощи курянам, отметив, что в регионе формируются новые грузы с продуктами и товарами первой необходимости. Также Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/zapros-1966449946.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, сергей меликов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, российский красный крест