https://ria.ru/20240815/berlin-1966248608.html

"Пришлось убрать всех". Антироссийский план Берлина провалился со скандалом

"Пришлось убрать всех". Антироссийский план Берлина провалился со скандалом - РИА Новости, 15.08.2024

"Пришлось убрать всех". Антироссийский план Берлина провалился со скандалом

Сначала объявили героями, потом передумали — в Германии большой скандал из-за инициативы Минобороны. Членов НСДАП и СС все-таки не станут вносить в указ о... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:00

2024-08-15T08:06

германия

берлин (город)

адольф гитлер

урсула фон дер ляйен

бундесвер германии

вооруженные силы украины

вторая мировая война (1939-1945)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Сначала объявили героями, потом передумали — в Германии большой скандал из-за инициативы Минобороны. Членов НСДАП и СС все-таки не станут вносить в указ о традициях бундесвера. Однако проблемы с "культурой памяти" в немецкой армии возникают уже не первый раз.Сомнительные героиМесяц назад глава военного ведомства Борис Писториус решил укрепить боевой дух бундесвера "в виду возможной агрессии России" и изменить некоторые положения документа, регулирующего армейские правила — в том числе внешний вид, название казарм и содержание "патриотических уроков". Особо отмечалось, что современное поколение "должно с уважением хранить в памяти имена военнослужащих вермахта", помогавших создать новые вооруженные силы после 1945-го."Около 40 000 солдат и офицеров вермахта проявили себя в бою и таким образом получили военный опыт, необходимый для укрепления бундесвера", — говорится в инструкции, разосланной начальником отдела оперативной готовности и поддержки вооруженных сил генерал-лейтенантом Каем Роршнайдером.В прилагаемом перечне из 24 фамилий значится, например, воевавший на Курской дуге летчик-ас Эрих Хартманн, состоявший в СС и НСДАП. А также контр-адмирал Эрих Топп — "один из самых успешных командиров подводных лодок во время Второй мировой войны". Тоже эсэсовец и член нацистской партии.Немецкие СМИ возмутились: как такое возможно в стране, где в фильмах запрещено показывать свастику, а портреты Гитлера нельзя выносить на обложки книг? В итоге представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац сообщил, что список отозван.Проблемная историяДля ФРГ военное наследие прошлого всегда было непростым вопросом. Бундесвер создавали не похожим на прямого предшественника — гитлеровский вермахт. В то же время "отцами-реформаторами" новых вооруженных сил выступили именно бывшие офицеры рейха.В 1950-м в руководящий состав инициативной группы вошел Ульрих де Мезьер, раненный под Курском подполковник, впоследствии — офицер Генштаба верховного командования сухопутных войск. Там же были майор Вольф фон Бодиссен и полковник Иоганн фон Кильмансег. Бундесвер в его первое десятилетие возглавляли почти исключительно ветераны рейха, в том числе бывшие эсэсовцы.Первый указ о традициях бундесвера, выпущенный в 1960-е, предостерегал от "чрезмерного национализма", но упоминал боевые заслуги предыдущих поколений. И то, что казармы и прочие армейские объекты стали называть в честь военачальников и "героев" нацистской эпохи, никого не смущало.В 1982-м приняли другой документ, подчеркивающий, что "такой противоправный режим, как третий рейх, не может быть основой для традиций". Однако и там вермахт трактовали неоднозначно: "Вооруженные силы были частично виновны в нацизме, а частично и сами стали жертвами".Летчик Вернер Мельдерс, погибший в 1941-м и сбивавший советские самолеты еще в небе Испании, был любимцем нацистской пропаганды. И не только: в ФРГ его имя присвоили эсминцу и эскадрилье истребителей.Лишь в 2005-м министр обороны Петер Штрук запретил прославлять Мельдерса, вполне разделявшего идеи Адольфа Гитлера.Бесполезные правкиДействующий указ о традициях подписала в 2018-м Урсула фон дер Ляйен, тогда еще глава военного ведомства. Пересматривать предыдущий вариант пришлось из-за многочисленных свидетельств того, что некоторые военнослужащие сохраняли культ Третьего рейха. В казармах то и дело находили соответствующие реликвии: униформу, оружие, модели танков, а также портреты гитлеровских военных.В нынешней редакции прописано, что для Вооруженных сил ФРГ сам вермахт "как институт не достоин памяти из-за военных преступлений". Но допускаются исключения — в частности, относительно организаторов покушения на фюрера 20 июля 1944-го. К слову, от традиций Национальной народной армии ГДР, тысячи военнослужащих которой после 1990-го попали в бундесвер, тоже отказались. Якобы ННА была "главным носителем восточногерманской диктатуры".Тем не менее справиться с праворадикальными настроениями в бундесвере так и не удалось. Очень показателен скандал в 2020-м, когда одну роту элитного спецназа KSK, "гордости немецкой армии", расформировали из-за связей с неонацистами.Пагубный примерМногое в действующем документе так и осталось фикцией. Например, казармы 21-й танковой бригады в Августдорфе до сих пор носят имя генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. Бундесвер считает "лиса пустыни" героем, несмотря на его тесные связи с Гитлером.Целый ряд объектов назван в честь Пауля фон Гинденбурга, назначившего Гитлера канцлером. В Германии принято возлагать на него ответственность за приход нацистов к власти. Однако военнослужащих ВСУ обучают сегодня на танках Leopard в Мюнстере, на полигоне, а живут они в казармах имени Гинденбурга.Инициатива легализовать уважение к вермахту, отменив, по сути, все предыдущие десятилетия, в этот раз потерпела крах. Но, как отмечают СМИ, это может быть не последний случай: чиновники хотят придать армии "агрессивный дух". Неспроста тема традиций звучит одновременно с предложениями Писториуса вернуть обязательный призыв.Сторонники милитаризации в Берлине упускают очень важный момент: пример вермахта губителен в первую очередь для самой Германии. Победной славы там немного, зато был катастрофический разгром и позор.

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, берлин (город), адольф гитлер, урсула фон дер ляйен, бундесвер германии, вооруженные силы украины, вторая мировая война (1939-1945), политика