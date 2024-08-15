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Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы - РИА Новости, 15.08.2024
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Ленинградская область
 
18:44 15.08.2024
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Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы
Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы - РИА Новости, 15.08.2024
Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы
Ресурсные центры в Ленобласти, где воспитываются дети-сироты, получили современные школьные автобусы, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:44
2024-08-15T18:44
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Ресурсные центры в Ленобласти, где воспитываются дети-сироты, получили современные школьные автобусы, сообщает пресс-служба областного правительства. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал семи ресурсным центрам современные школьные автобусы: каждая "Газель Бизнес" рассчитана на водителя и 15 пассажиров", - говорится в сообщении. Новые автобусы приобретены за счет субсидии бюджета Ленинградской области в размере 37,6 млн руб. Техника отправлена в Ивангородский, Никольский, Выборгский, Толмачевский, Сиверский, Свирьстройский и Кингисеппский ресурсные центры. По словам Александра Дрозденко, новым транспортом оснащены все ресурсные центры области, где воспитывают детей-сирот. "Убедился: транспорт безопасный, хорошие удобные сиденья, возле каждого кресла — кнопка связи с водителем. Ребята смогут ездить не только в школу, но и на мероприятия в нашей области и других регионах, на этих автобусах можно будет привозить участников интересных, полезных мероприятий", - сказал он. По данным областного правительства, каждая Газель оборудована устройством ЭРА – ГЛОНАСС, кондиционером, системой климат-контроля с поддержкой заданной температуры, кнопками вызова водителя, сигнализацией, прилагается комплект зимней резины с дисками. Также за счет бюджета Ленинградской области в ресурсных центрах в 2024 году идет строительство спортивных площадок для детей, ремонт помещений и инженерных сетей.
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общество, ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко

Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольные автобусы
Школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьные автобусы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Ресурсные центры в Ленобласти, где воспитываются дети-сироты, получили современные школьные автобусы, сообщает пресс-служба областного правительства.
«
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал семи ресурсным центрам современные школьные автобусы: каждая "Газель Бизнес" рассчитана на водителя и 15 пассажиров", - говорится в сообщении.
Новые автобусы приобретены за счет субсидии бюджета Ленинградской области в размере 37,6 млн руб. Техника отправлена в Ивангородский, Никольский, Выборгский, Толмачевский, Сиверский, Свирьстройский и Кингисеппский ресурсные центры.
По словам Александра Дрозденко, новым транспортом оснащены все ресурсные центры области, где воспитывают детей-сирот. "Убедился: транспорт безопасный, хорошие удобные сиденья, возле каждого кресла — кнопка связи с водителем. Ребята смогут ездить не только в школу, но и на мероприятия в нашей области и других регионах, на этих автобусах можно будет привозить участников интересных, полезных мероприятий", - сказал он.
По данным областного правительства, каждая Газель оборудована устройством ЭРА – ГЛОНАСС, кондиционером, системой климат-контроля с поддержкой заданной температуры, кнопками вызова водителя, сигнализацией, прилагается комплект зимней резины с дисками. Также за счет бюджета Ленинградской области в ресурсных центрах в 2024 году идет строительство спортивных площадок для детей, ремонт помещений и инженерных сетей.
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