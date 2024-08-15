https://ria.ru/20240815/avtobusy-1966454763.html

Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы

Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы - РИА Новости, 15.08.2024

Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы

Ресурсные центры в Ленобласти, где воспитываются дети-сироты, получили современные школьные автобусы, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:44

2024-08-15T18:44

2024-08-15T18:44

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Ресурсные центры в Ленобласти, где воспитываются дети-сироты, получили современные школьные автобусы, сообщает пресс-служба областного правительства. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал семи ресурсным центрам современные школьные автобусы: каждая "Газель Бизнес" рассчитана на водителя и 15 пассажиров", - говорится в сообщении. Новые автобусы приобретены за счет субсидии бюджета Ленинградской области в размере 37,6 млн руб. Техника отправлена в Ивангородский, Никольский, Выборгский, Толмачевский, Сиверский, Свирьстройский и Кингисеппский ресурсные центры. По словам Александра Дрозденко, новым транспортом оснащены все ресурсные центры области, где воспитывают детей-сирот. "Убедился: транспорт безопасный, хорошие удобные сиденья, возле каждого кресла — кнопка связи с водителем. Ребята смогут ездить не только в школу, но и на мероприятия в нашей области и других регионах, на этих автобусах можно будет привозить участников интересных, полезных мероприятий", - сказал он. По данным областного правительства, каждая Газель оборудована устройством ЭРА – ГЛОНАСС, кондиционером, системой климат-контроля с поддержкой заданной температуры, кнопками вызова водителя, сигнализацией, прилагается комплект зимней резины с дисками. Также за счет бюджета Ленинградской области в ресурсных центрах в 2024 году идет строительство спортивных площадок для детей, ремонт помещений и инженерных сетей.

https://ria.ru/20240801/nagrady-1963504641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, александр дрозденко