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Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/aes-1966362078.html
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора - РИА Новости, 15.08.2024
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, все процессы на объекте идут в штатном режиме, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:23
2024-08-15T12:23
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
курчатов
алексей смирнов (политик)
сергей кириенко
курская аэс
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ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, все процессы на объекте идут в штатном режиме, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - говорится в сообщении, опубликованном врио главы региона после визита в Курчатов первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/aes-1966360948.html
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курская область
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безопасность, курская область, россия, курчатов, алексей смирнов (политик) , сергей кириенко, курская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Курчатов, Алексей Смирнов (политик) , Сергей Кириенко, Курская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора

Смирнов: все процессы на Курской АЭС идут в штатном режиме

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБлочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове. Архивное фото
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ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, все процессы на объекте идут в штатном режиме, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - говорится в сообщении, опубликованном врио главы региона после визита в Курчатов первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС
12:18
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияКурчатовАлексей Смирнов (политик)Сергей КириенкоКурская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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