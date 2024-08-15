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Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора - РИА Новости, 15.08.2024
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, все процессы на объекте идут в штатном режиме, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:23
2024-08-15T12:23
2024-08-15T12:23
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
курчатов
алексей смирнов (политик)
сергей кириенко
курская аэс
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ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, все процессы на объекте идут в штатном режиме, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - говорится в сообщении, опубликованном врио главы региона после визита в Курчатов первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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безопасность, курская область, россия, курчатов, алексей смирнов (политик) , сергей кириенко, курская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Курчатов, Алексей Смирнов (политик) , Сергей Кириенко, Курская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Ситуация на Курской АЭС остается стабильной, заявил врио губернатора
Смирнов: все процессы на Курской АЭС идут в штатном режиме