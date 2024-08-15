Рейтинг@Mail.ru
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/aes-1966360948.html
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС - РИА Новости, 15.08.2024
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС
Минобороны РФ и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности Курской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:18
2024-08-15T12:18
россия
курская область
курчатов
алексей смирнов (политик)
сергей кириенко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_cc4f17af05811ba41346ce79b52feb0b.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности Курской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он сообщил, что в Курчатове встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, обсуждалась в том числе ситуация на Курской АЭС. "Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240815/rosgvardiya-1966344049.html
россия
курская область
курчатов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2aaff73e45d8a09a549a9f2310c2003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, курчатов, алексей смирнов (политик) , сергей кириенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская аэс
Россия, Курская область, Курчатов, Алексей Смирнов (политик) , Сергей Кириенко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Курская АЭС
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС

Смирнов: Минобороны и Росгвардия принимают все меры для безопасности Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности Курской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Он сообщил, что в Курчатове встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, обсуждалась в том числе ситуация на Курской АЭС.
"Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - написал Смирнов.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Росгвардейцы в Курской области корректируют огонь артиллерии
11:32
 
РоссияКурская областьКурчатовАлексей Смирнов (политик)Сергей КириенкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Курская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала