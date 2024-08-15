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Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС - РИА Новости, 15.08.2024
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС
Минобороны РФ и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности Курской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:18
2024-08-15T12:18
2024-08-15T12:18
россия
курская область
курчатов
алексей смирнов (политик)
сергей кириенко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
курская аэс
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности Курской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он сообщил, что в Курчатове встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, обсуждалась в том числе ситуация на Курской АЭС. "Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - написал Смирнов.
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россия, курская область, курчатов, алексей смирнов (политик) , сергей кириенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская аэс
Россия, Курская область, Курчатов, Алексей Смирнов (политик) , Сергей Кириенко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Курская АЭС
Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС
Смирнов: Минобороны и Росгвардия принимают все меры для безопасности Курской АЭС