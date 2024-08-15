https://ria.ru/20240815/aes-1966360948.html

Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС

Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС - РИА Новости, 15.08.2024

Минобороны и Росгвардия обеспечивают безопасность Курской АЭС

Минобороны РФ и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности Курской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:18

2024-08-15T12:18

2024-08-15T12:18

россия

курская область

курчатов

алексей смирнов (политик)

сергей кириенко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

курская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_cc4f17af05811ba41346ce79b52feb0b.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности Курской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он сообщил, что в Курчатове встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, обсуждалась в том числе ситуация на Курской АЭС. "Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240815/rosgvardiya-1966344049.html

россия

курская область

курчатов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, курчатов, алексей смирнов (политик) , сергей кириенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская аэс