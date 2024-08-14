Две тысячи рабочих мест: во Владимире открылся новый крупный завод
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"Завод ЗАО "Стародворские колбасы"
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"
Новые, красивые производственные корпуса появились совсем недавно во Владимире. В них расположился новый завод ЗАО "Стародворские колбасы" компании Аби. Открытие предприятия состоялось 8 августа.
Системообразующее предприятие
"Для Владимирской области это опорное, можно сказать, предприятие, поскольку работает почти 12 тысяч человек, и это огромный вклад в налоговую стабильность, потому что вне зависимости от чего, пищевая промышленность все-таки является стабилизирующей", - сообщил журналистам присутствовавший на церемонии открытия губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"Губернатор Владимирской области Александр Авдеев во время открытия завода ЗАО "Стародворские колбасы"
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев во время открытия завода ЗАО "Стародворские колбасы"
В структуру Аби входят три современных завода на территории РФ, а продукция компании доступна более чем 140 миллионам россиян.
По итогам 2023 года, объем продаж компании составил 428 тысяч тонн, выручка – более 78 миллиардов рублей.
Итог большой работы
Новый завод во Владимире - первый из двух проектов, предусмотренных масштабной инвестиционной программой суммарным объемом 26 миллиардов рублей.
"Масштабная инвестиционная программа, которую реализует Аби, была прописана в соглашении, заключенном в 2021 году на Владимирском экономическом конгрессе в Суздале", - сказал Авдеев.
Как рассказала генеральный директор компании Аби Татьяна Трифонова, соглашение предусматривало строительство двух заводов в 2024 году.
"Все свои обязательства мы выполнили. В 2024 году стройка завершена. Правительство Владимирской области оказывало нам содействие в оформлении исходно-разрешительной документации, предоставляло техническую возможность подключения к инженерной инфраструктуре. Сегодня мы открываем первый из заводов", - сообщила Трифонова на церемонии открытия.
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт""Генеральный директор компании Аби Татьяна Трифонова во время открытия завода ЗАО "Стародворские колбасы"
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт""
Генеральный директор компании Аби Татьяна Трифонова во время открытия завода ЗАО "Стародворские колбасы"
Основатель компании Аби, депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев отметил, что открытие завода - результат совместной работы с администрацией Владимирской области.
"Работала огромная команда людей – строителей, руководителей совместно с областной администрацией, с городом… За четыре года, подписав соглашение с администрацией на конгрессе, вместе выполнили данную работу", - подчеркнул Аникеев.
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"Депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев во время открытия завода ЗАО "Стародворские колбасы"
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"
Депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев во время открытия завода ЗАО "Стародворские колбасы"
Продукция компании
Старт работы нового завода "Стародворские колбасы" позволит выпускать до 500 тонн готовой продукции в сутки, создать более, чем 2 тысячи рабочих мест и сохранить лидерские позиции в России.
Кроме того, новые мощности позволят также обеспечить рост экспорта продукции.
Продукция Аби - постоянный участник международных выставок, проходящих в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Всего же продукция компании представлена в 13 странах, включая страны Таможенного Союза, СНГ и Ближнего Востока. Жителям этих стран уже хорошо известны такие бренды компании, как "Вязанка", "Горячая штучка", "Стародворье", "Баварушка", "Ядрена копоть" и международный бренд Hot Stuff.
Высокие требования по экологии
Объем инвестиций, направленных на строительство нового завода "Стародворские колбасы" составил 8,8 миллиарда рублей.
Производственный комплекс спроектирован по последним российским и международным требованиям, предъявляемым к пищевым предприятиям, в том числе требованиям экологической безопасности.
"Мы очень гордимся тем, что занимаем одно из первых мест в российском ЭКГ-рейтинге. Мы набрали балл ААА. И это говорит о том, что у нас высокие требования по экологии. Это касается и упаковки, которая перерабатывается, и очистных сооружений, и нового оборудования, которое также экологически безопасно. Кроме этого - мы ведем очень серьезную кадровую политику, что подтверждает: Аби – предприятие, которое заботится о своих сотрудниках", - рассказала журналистам Трифонова.
Набрав высокое количество баллов в национальном ЭКГ-рейтинге, в 2023 году компания Аби получила статус "Ответственный инвестор". Предприятия компании – участники национального проекта "Производительность труда".
По последнему слову
Само производство начинается с административного корпуса – удобного и современного.
"Завод представляет из себя центральную проходную, две пешеходных галереи, комфортное семиэтажное административно-бытовое здание и уникальный трехэтажный завод", - рассказала Трифонова.
Гордость корпуса – уютная столовая, питание в которой для сотрудников завода предоставляется бесплатно. На третьем и четвертом этажах расположены – раздевалки для сотрудников с проходными душевыми. В душевых сотрудникам предоставляются все необходимые принадлежности: индивидуальные тапочки и полотенца, фены. А на выходе в ряд расставлены фены.
Из административного корпуса на производственные этажи ведет пешеходная галерея. Площадь нового завода - 33 тысячи квадратных метров. Между производственными этажами расположен технологический этаж с инженерной инфраструктурой.
Заместитель исполнительного директора "Стародворских колбас" Борис Лисицын показывает одну из линий нового оборудования для упаковки сосисок: четыре машины мощностью 25 тонн в сутки каждая. Всего же упаковочные машины производят 100 тонн сосисок ежесуточно. Цех практически стерилен, а санитарные нормы в производственных помещениях соблюдаются скрупулезно.
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"Завод ЗАО "Стародворские колбасы"
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"
Завод ЗАО "Стародворские колбасы"
На участке термической обработки осматриваем универсальные варочные камеры, в которых продукцию варят до температуры 72 градуса (кулинарная готовность), после чего по всем показателям продукция считается безопасной и готовой к употреблению.
"На сегодняшний день мы имеем на заводе 24 камеры, которые установлены уже в рамках импортозамещения и произведены в Оренбурге. Мы первые, кто установил эти камеры. Тесты они прошли, замечаний к ним нет. Камеры не уступают импортным аналогам", - говорит Лисицын Борис.
На участках фаршеприготовления, формования и подготовки сырья, значительная часть оборудования произведена белорусскими компаниями.
"Конечно, часть оборудования, которое представлено в цехе, - еще импортная. Но уже многое импортозамещено. Это значит, что в российской экономике тоже появились дополнительные партнеры, новые рабочие места, налоги. В совокупности развитие производства, интеграция предприятий позволяет смело смотреть вперед и говорить о том, что экономика России стабильно развивается", - отметил после осмотра производственных мощностей губернатор Владимирской области.
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"Завод ЗАО "Стародворские колбасы"
© Фото : Пресс-служба АО "АБИ Продакт"
Завод ЗАО "Стародворские колбасы"
А генеральный директор компании Аби отмечает, что особое внимание уделялось именно санитарным требованиям.
"Это современный завод, который предусматривает все самые жесткие требования к пищевой безопасности", - сказала Трифонова.
В компании реализовывается комплексная программа по подготовке и обучению персонала, подразумевающая в том числе профессиональный и карьерный рост. Открытие нового завода – дополнительная мотивация для развития сотрудников и уверенность в востребованной профессии у надежного работодателя в долгосрочной перспективе.