https://ria.ru/20240814/zavod-1966029151.html

Две тысячи рабочих мест: во Владимире открылся новый крупный завод

Две тысячи рабочих мест: во Владимире открылся новый крупный завод - РИА Новости, 14.08.2024

Две тысячи рабочих мест: во Владимире открылся новый крупный завод

Новые, красивые производственные корпуса появились совсем недавно во Владимире. В них расположился новый завод ЗАО "Стародворские колбасы" компании Аби... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:04

2024-08-14T12:04

2024-08-14T12:05

александр авдеев (дипломат)

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экономика

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Новые, красивые производственные корпуса появились совсем недавно во Владимире. В них расположился новый завод ЗАО "Стародворские колбасы" компании Аби. Открытие предприятия состоялось 8 августа.Системообразующее предприятие"Для Владимирской области это опорное, можно сказать, предприятие, поскольку работает почти 12 тысяч человек, и это огромный вклад в налоговую стабильность, потому что вне зависимости от чего, пищевая промышленность все-таки является стабилизирующей", - сообщил журналистам присутствовавший на церемонии открытия губернатор Владимирской области Александр Авдеев.В структуру Аби входят три современных завода на территории РФ, а продукция компании доступна более чем 140 миллионам россиян.По итогам 2023 года, объем продаж компании составил 428 тысяч тонн, выручка – более 78 миллиардов рублей.Итог большой работыНовый завод во Владимире - первый из двух проектов, предусмотренных масштабной инвестиционной программой суммарным объемом 26 миллиардов рублей."Масштабная инвестиционная программа, которую реализует Аби, была прописана в соглашении, заключенном в 2021 году на Владимирском экономическом конгрессе в Суздале", - сказал Авдеев.Как рассказала генеральный директор компании Аби Татьяна Трифонова, соглашение предусматривало строительство двух заводов в 2024 году."Все свои обязательства мы выполнили. В 2024 году стройка завершена. Правительство Владимирской области оказывало нам содействие в оформлении исходно-разрешительной документации, предоставляло техническую возможность подключения к инженерной инфраструктуре. Сегодня мы открываем первый из заводов", - сообщила Трифонова на церемонии открытия. Основатель компании Аби, депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев отметил, что открытие завода - результат совместной работы с администрацией Владимирской области."Работала огромная команда людей – строителей, руководителей совместно с областной администрацией, с городом… За четыре года, подписав соглашение с администрацией на конгрессе, вместе выполнили данную работу", - подчеркнул Аникеев.Продукция компанииСтарт работы нового завода "Стародворские колбасы" позволит выпускать до 500 тонн готовой продукции в сутки, создать более, чем 2 тысячи рабочих мест и сохранить лидерские позиции в России.Кроме того, новые мощности позволят также обеспечить рост экспорта продукции."Буквально недавно мы вернулись из Китая с международной выставки в Харбине. И там была представлена продукция компании Аби", - рассказал губернатор региона на церемонии открытия.Продукция Аби - постоянный участник международных выставок, проходящих в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".Всего же продукция компании представлена в 13 странах, включая страны Таможенного Союза, СНГ и Ближнего Востока. Жителям этих стран уже хорошо известны такие бренды компании, как "Вязанка", "Горячая штучка", "Стародворье", "Баварушка", "Ядрена копоть" и международный бренд Hot Stuff.Высокие требования по экологииОбъем инвестиций, направленных на строительство нового завода "Стародворские колбасы" составил 8,8 миллиарда рублей.Производственный комплекс спроектирован по последним российским и международным требованиям, предъявляемым к пищевым предприятиям, в том числе требованиям экологической безопасности."Мы очень гордимся тем, что занимаем одно из первых мест в российском ЭКГ-рейтинге. Мы набрали балл ААА. И это говорит о том, что у нас высокие требования по экологии. Это касается и упаковки, которая перерабатывается, и очистных сооружений, и нового оборудования, которое также экологически безопасно. Кроме этого - мы ведем очень серьезную кадровую политику, что подтверждает: Аби – предприятие, которое заботится о своих сотрудниках", - рассказала журналистам Трифонова.Набрав высокое количество баллов в национальном ЭКГ-рейтинге, в 2023 году компания Аби получила статус "Ответственный инвестор". Предприятия компании – участники национального проекта "Производительность труда".По последнему словуСамо производство начинается с административного корпуса – удобного и современного."Завод представляет из себя центральную проходную, две пешеходных галереи, комфортное семиэтажное административно-бытовое здание и уникальный трехэтажный завод", - рассказала Трифонова.Гордость корпуса – уютная столовая, питание в которой для сотрудников завода предоставляется бесплатно. На третьем и четвертом этажах расположены – раздевалки для сотрудников с проходными душевыми. В душевых сотрудникам предоставляются все необходимые принадлежности: индивидуальные тапочки и полотенца, фены. А на выходе в ряд расставлены фены.Из административного корпуса на производственные этажи ведет пешеходная галерея. Площадь нового завода - 33 тысячи квадратных метров. Между производственными этажами расположен технологический этаж с инженерной инфраструктурой.Заместитель исполнительного директора "Стародворских колбас" Борис Лисицын показывает одну из линий нового оборудования для упаковки сосисок: четыре машины мощностью 25 тонн в сутки каждая. Всего же упаковочные машины производят 100 тонн сосисок ежесуточно. Цех практически стерилен, а санитарные нормы в производственных помещениях соблюдаются скрупулезно.На участке термической обработки осматриваем универсальные варочные камеры, в которых продукцию варят до температуры 72 градуса (кулинарная готовность), после чего по всем показателям продукция считается безопасной и готовой к употреблению."На сегодняшний день мы имеем на заводе 24 камеры, которые установлены уже в рамках импортозамещения и произведены в Оренбурге. Мы первые, кто установил эти камеры. Тесты они прошли, замечаний к ним нет. Камеры не уступают импортным аналогам", - говорит Лисицын Борис.На участках фаршеприготовления, формования и подготовки сырья, значительная часть оборудования произведена белорусскими компаниями. "Конечно, часть оборудования, которое представлено в цехе, - еще импортная. Но уже многое импортозамещено. Это значит, что в российской экономике тоже появились дополнительные партнеры, новые рабочие места, налоги. В совокупности развитие производства, интеграция предприятий позволяет смело смотреть вперед и говорить о том, что экономика России стабильно развивается", - отметил после осмотра производственных мощностей губернатор Владимирской области.А генеральный директор компании Аби отмечает, что особое внимание уделялось именно санитарным требованиям."Это современный завод, который предусматривает все самые жесткие требования к пищевой безопасности", - сказала Трифонова.В компании реализовывается комплексная программа по подготовке и обучению персонала, подразумевающая в том числе профессиональный и карьерный рост. Открытие нового завода – дополнительная мотивация для развития сотрудников и уверенность в востребованной профессии у надежного работодателя в долгосрочной перспективе.

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александр авдеев (дипломат), владимирская область, россия, владимир, григорий аникеев, таможенный союз, снг, экономика, технологии, завод