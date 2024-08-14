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МИД России назвал обстрел дронами ВСУ ЗАЭС актом ядерного терроризма - РИА Новости, 14.08.2024
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14:15 14.08.2024 (обновлено: 14:22 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/zaes-1966154957.html
МИД России назвал обстрел дронами ВСУ ЗАЭС актом ядерного терроризма
МИД России назвал обстрел дронами ВСУ ЗАЭС актом ядерного терроризма - РИА Новости, 14.08.2024
МИД России назвал обстрел дронами ВСУ ЗАЭС актом ядерного терроризма
Обстрел Запорожской атомной электростанции с использованием дронов - это акт ядерного терроризма, который показал суть режима Владимира Зеленского,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:15
2024-08-14T14:22
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обстрел Запорожской атомной электростанции с использованием дронов - это акт ядерного терроризма, который показал суть режима Владимира Зеленского, подстрекаемого Западом ко все новым преступным авантюрам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Одиннадцатого августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области... Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
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в мире, россия, днепропетровская область, киев, мария захарова, владимир зеленский, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ
В мире, Россия, Днепропетровская область, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
МИД России назвал обстрел дронами ВСУ ЗАЭС актом ядерного терроризма

Захарова назвала обстрел Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обстрел Запорожской атомной электростанции с использованием дронов - это акт ядерного терроризма, который показал суть режима Владимира Зеленского, подстрекаемого Западом ко все новым преступным авантюрам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Одиннадцатого августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области... Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ о возможном демонтаже градирни
Вчера, 00:28
 
В миреРоссияДнепропетровская областьКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
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