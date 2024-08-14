Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/voronezh-1966098098.html
В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников
В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников
Четыре дома и три автомобиля, по предварительным данным, получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже, сообщила мэрия в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:17
2024-08-14T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
советский район
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094819_0:560:960:1100_1920x0_80_0_0_191aeb8d787339bebf2c2634214da53a.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Четыре дома и три автомобиля, по предварительным данным, получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже, сообщила мэрия в Telegram-канале. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минувшей ночью регион атаковали более 35 беспилотников. Пострадавших среди населения нет, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. "Сотрудники администрации Воронежа приступили к устранению последствий после падения обломков БПЛА. Всего на данный момент известно о повреждениях 4 домов и 3 автомобилей", - говорится в сообщении. В частности, в Левобережном районе есть незначительные повреждения окон в одном малоэтажном доме, также осколками повреждены два автомобиля. В Советском районе требуется восстановление кровли одного дома. В Железнодорожном районе есть незначительные повреждения домов и автомобиля.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
воронеж
воронежская область
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094819_0:470:960:1190_1920x0_80_0_0_b63359a2ac833d34cc891db82e5dacfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, воронежская область, советский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Советский район, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников

При атаке БПЛА на Воронеж получили повреждения четыре дома и три автомобиля

© Фото : администрация ВоронежаПоследствия атаки БПЛА в Воронеже
Последствия атаки БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : администрация Воронежа
Последствия атаки БПЛА в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Четыре дома и три автомобиля, по предварительным данным, получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже, сообщила мэрия в Telegram-канале.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минувшей ночью регион атаковали более 35 беспилотников. Пострадавших среди населения нет, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.
© Фото : администрация ВоронежаПоследствия атаки БПЛА в Воронеже
Последствия атаки БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : администрация Воронежа
Последствия атаки БПЛА в Воронеже
"Сотрудники администрации Воронежа приступили к устранению последствий после падения обломков БПЛА. Всего на данный момент известно о повреждениях 4 домов и 3 автомобилей", - говорится в сообщении.
В частности, в Левобережном районе есть незначительные повреждения окон в одном малоэтажном доме, также осколками повреждены два автомобиля. В Советском районе требуется восстановление кровли одного дома. В Железнодорожном районе есть незначительные повреждения домов и автомобиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьСоветский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала