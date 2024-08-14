https://ria.ru/20240814/voronezh-1966098098.html

В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников

В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024

В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников

Четыре дома и три автомобиля, по предварительным данным, получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже, сообщила мэрия в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:17

2024-08-14T10:17

2024-08-14T10:17

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

воронежская область

советский район

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Четыре дома и три автомобиля, по предварительным данным, получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже, сообщила мэрия в Telegram-канале. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минувшей ночью регион атаковали более 35 беспилотников. Пострадавших среди населения нет, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. "Сотрудники администрации Воронежа приступили к устранению последствий после падения обломков БПЛА. Всего на данный момент известно о повреждениях 4 домов и 3 автомобилей", - говорится в сообщении. В частности, в Левобережном районе есть незначительные повреждения окон в одном малоэтажном доме, также осколками повреждены два автомобиля. В Советском районе требуется восстановление кровли одного дома. В Железнодорожном районе есть незначительные повреждения домов и автомобиля.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

воронеж

воронежская область

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происшествия, воронеж, воронежская область, советский район, александр гусев (губернатор)