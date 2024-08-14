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В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников
В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников
Четыре дома и три автомобиля, по предварительным данным, получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже, сообщила мэрия в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:17
2024-08-14T10:17
2024-08-14T10:17
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Четыре дома и три автомобиля, по предварительным данным, получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже, сообщила мэрия в Telegram-канале. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минувшей ночью регион атаковали более 35 беспилотников. Пострадавших среди населения нет, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. "Сотрудники администрации Воронежа приступили к устранению последствий после падения обломков БПЛА. Всего на данный момент известно о повреждениях 4 домов и 3 автомобилей", - говорится в сообщении. В частности, в Левобережном районе есть незначительные повреждения окон в одном малоэтажном доме, также осколками повреждены два автомобиля. В Советском районе требуется восстановление кровли одного дома. В Железнодорожном районе есть незначительные повреждения домов и автомобиля.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, советский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Советский район, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже рассказали о последствиях атаки беспилотников
При атаке БПЛА на Воронеж получили повреждения четыре дома и три автомобиля