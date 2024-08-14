https://ria.ru/20240814/ukraina-1966177779.html

На Украине получили повреждения два энергетических объекта

На Украине получили повреждения два энергетических объекта - РИА Новости, 14.08.2024

На Украине получили повреждения два энергетических объекта

Украинская энергокомпания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении одного энергообъекта в южном регионе и энергообъекта оператора систем... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:38

2024-08-14T15:38

2024-08-14T15:38

специальная военная операция на украине

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украина

укрэнерго

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинская энергокомпания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении одного энергообъекта в южном регионе и энергообъекта оператора систем распределения электроэнергии в северном регионе Украины, в результате чего обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. "Сегодня утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Продолжаются аварийно-восстановительные работы... Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго (операторы систем распределения электроэнергии - ред.) в северном регионе, были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области", - говорится в сообщении, при этом не уточняется о каких именно объектах идет речь. По данным "Укрэнерго", во вторник Украина получила аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Кроме того, как отметили в энергокомпании, из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены порядка полумиллиона населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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в мире, херсонская область , украина, укрэнерго