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На Украине получили повреждения два энергетических объекта - РИА Новости, 14.08.2024
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15:38 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966177779.html
На Украине получили повреждения два энергетических объекта
На Украине получили повреждения два энергетических объекта - РИА Новости, 14.08.2024
На Украине получили повреждения два энергетических объекта
Украинская энергокомпания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении одного энергообъекта в южном регионе и энергообъекта оператора систем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:38
2024-08-14T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинская энергокомпания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении одного энергообъекта в южном регионе и энергообъекта оператора систем распределения электроэнергии в северном регионе Украины, в результате чего обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. "Сегодня утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Продолжаются аварийно-восстановительные работы... Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго (операторы систем распределения электроэнергии - ред.) в северном регионе, были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области", - говорится в сообщении, при этом не уточняется о каких именно объектах идет речь. По данным "Укрэнерго", во вторник Украина получила аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Кроме того, как отметили в энергокомпании, из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены порядка полумиллиона населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, херсонская область , украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Укрэнерго
На Украине получили повреждения два энергетических объекта

"Укрэнерго" сообщило о повреждении двух энергообъектов на севере и юге Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинская энергокомпания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении одного энергообъекта в южном регионе и энергообъекта оператора систем распределения электроэнергии в северном регионе Украины, в результате чего обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области.
"Сегодня утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Продолжаются аварийно-восстановительные работы... Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго (операторы систем распределения электроэнергии - ред.) в северном регионе, были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области", - говорится в сообщении, при этом не уточняется о каких именно объектах идет речь.
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По данным "Укрэнерго", во вторник Украина получила аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Кроме того, как отметили в энергокомпании, из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены порядка полумиллиона населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаУкрэнерго
 
 
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