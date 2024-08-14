https://ria.ru/20240814/ukraina-1966162741.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.08.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской и... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:45

2024-08-14T14:45

2024-08-14T14:45

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Днепропетровской области Украины и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучал в 14.20 мск. На остальные указанные регионы тревога распространилась в период с 14.29 по 14.34 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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