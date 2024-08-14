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В нацпарке Приморья впервые зафиксировали полную семью амурских тигров - РИА Новости, 14.08.2024
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04:40 14.08.2024 (обновлено: 21:31 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/tigry-1966065116.html
В нацпарке Приморья впервые зафиксировали полную семью амурских тигров
В нацпарке Приморья впервые зафиксировали полную семью амурских тигров - РИА Новости, 14.08.2024
В нацпарке Приморья впервые зафиксировали полную семью амурских тигров
Фотоловушки национального парка "Земля леопарда" впервые запечатлели полную семью амурских тигров, рассказали в учреждении. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:40
2024-08-14T21:31
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Фотоловушки национального парка "Земля леопарда" впервые запечатлели полную семью амурских тигров, рассказали в учреждении. "Полноценная семья тигров впервые отмечена здесь за 12 лет наблюдений: обычно тигрица воспитывает котят без участия самца. &lt;…&gt; Всего в большой тигриной семье шесть кошек: отец, мать и четыре тигренка. Серия редких кадров, на которых отмечены оба родителя, получена в сумерки, когда хищники наиболее активны", — говорится в сообщении. По словам специалистов, такие кадры имеют большую научную ценность, так как многие аспекты социальной жизни тигров изучены не полностью. По их мнению, снимки показывают пластичность социального поведения тигра, которое далеко не всегда сводится к строго одиночному образу жизни. "Существует такой термин — рассеянный прайд. Это когда кошки из одной семейной группировки большую часть времени проводят поодиночке, но иногда встречаются и проводят некоторое время вместе. В данном случае он как раз применим: самец может периодически посещать самок, которые проживают на его участке и воспитывают их общее потомство. Тигры, как показывают наблюдения в зоопарках, проявляют чудеса привязанности. Мы считаем, это относится и к диким хищникам. В этом смысле тигр занимает промежуточное положение между львами, образующими прайды, и более мелкими кошками, которые являются убежденными одиночками", — рассказала сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Екатерина Блидченко. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240812/detenysh-1965693581.html
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Cемья амурских тигров в национальном парке Приморского края
Cемья амурских тигров в национальном парке Приморского края
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россия, хабаровский край, амурская область, фгбу "земля леопарда", общество
Хорошие новости, Россия, Хабаровский край, Амурская область, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
В нацпарке Приморья впервые зафиксировали полную семью амурских тигров

Нацпарк "Земля леопарда" впервые зафиксировал полную семью амурских тигров

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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Фотоловушки национального парка "Земля леопарда" впервые запечатлели полную семью амурских тигров, рассказали в учреждении.
"Полноценная семья тигров впервые отмечена здесь за 12 лет наблюдений: обычно тигрица воспитывает котят без участия самца. <…> Всего в большой тигриной семье шесть кошек: отец, мать и четыре тигренка. Серия редких кадров, на которых отмечены оба родителя, получена в сумерки, когда хищники наиболее активны", — говорится в сообщении.
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По словам специалистов, такие кадры имеют большую научную ценность, так как многие аспекты социальной жизни тигров изучены не полностью. По их мнению, снимки показывают пластичность социального поведения тигра, которое далеко не всегда сводится к строго одиночному образу жизни.
"Существует такой термин — рассеянный прайд. Это когда кошки из одной семейной группировки большую часть времени проводят поодиночке, но иногда встречаются и проводят некоторое время вместе. В данном случае он как раз применим: самец может периодически посещать самок, которые проживают на его участке и воспитывают их общее потомство. Тигры, как показывают наблюдения в зоопарках, проявляют чудеса привязанности. Мы считаем, это относится и к диким хищникам. В этом смысле тигр занимает промежуточное положение между львами, образующими прайды, и более мелкими кошками, которые являются убежденными одиночками", — рассказала сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Екатерина Блидченко.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России насчитывается порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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