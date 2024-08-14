https://ria.ru/20240814/ssha-1966280041.html

Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ в Курской области

Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ в Курской области

США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области и считают, что эти наступательные действия должен комментировать сам Киев, заявила... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:17

2024-08-14T22:17

2024-08-14T22:19

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области и считают, что эти наступательные действия должен комментировать сам Киев, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии РФ", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки.Она подчеркнула, что правительство США не намерено комментировать вылазку ВСУ под Курском, поскольку это является прерогативой киевских властей.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, сша, курская область, в мире, карин жан-пьер, александр бортников, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф