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Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 14.08.2024 (обновлено: 22:19 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ssha-1966280041.html
Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ в Курской области
Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ в Курской области
США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области и считают, что эти наступательные действия должен комментировать сам Киев, заявила... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:17
2024-08-14T22:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
курская область
в мире
карин жан-пьер
александр бортников
россия
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области и считают, что эти наступательные действия должен комментировать сам Киев, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии РФ", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки.Она подчеркнула, что правительство США не намерено комментировать вылазку ВСУ под Курском, поскольку это является прерогативой киевских властей.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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сша
курская область
россия
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вооруженные силы украины, сша, курская область, в мире, карин жан-пьер, александр бортников, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Курская область, В мире, Карин Жан-Пьер, Александр Бортников, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ
Белый дом отверг причастность США к подготовке атаки ВСУ в Курской области

Карин Жан-Пьер: США не причастны к подготовке атаки ВСУ в Курской области

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области и считают, что эти наступательные действия должен комментировать сам Киев, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии РФ", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки.
Она подчеркнула, что правительство США не намерено комментировать вылазку ВСУ под Курском, поскольку это является прерогативой киевских властей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАКурская областьВ миреКарин Жан-ПьерАлександр БортниковРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФ
 
 
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