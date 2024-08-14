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Команда Харрис манипулирует заголовками статей о ней, пишут СМИ

Команда Харрис манипулирует заголовками статей о ней, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

Команда Харрис манипулирует заголовками статей о ней, пишут СМИ

Команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T02:17

2024-08-14T02:17

2024-08-14T02:17

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании, пишет издание Newsweek. "Команда вице-президента США Камалы Харрис переписывает заголовки новостных статей в рамках использования поисковой рекламы Google, чтобы создать вид того, что издания якобы склоняются к ее поддержке в рамках президентской гонки", - говорится в статье. Издание приводит пример одного из баннеров кампании в архиве Центра прозрачности рекламы Google. Публикация включает статью агентства Рейтер с заголовком "Инфляция падает" - при этом в описание ссылки командой вице-президента добавлен текст "США побеждают в битве с инфляцией при администрации Байдена и Харрис", к которому само информационное агентство не прикладывало руку. Каждый баннер сопровождается подписью о том, что он спонсируется рекламодателем Harris for President ("Харрис в президенты" - ред.). Темы рекламной кампании, в числе прочих, включают в себя борьбу с миграционным кризисом и снижение расходов населения на здравоохранение. По данным архива Центра прозрачности рекламы Google, команда Харрис также покупала рекламу статей таких медиаресурсов, как CNN, USA Today, NPR, PBS, CBS News, Time, Ассошиэйтед Пресс и британских изданий Guardian и Independent. В материале отмечается, что подобная практика является легальной с точки зрения закона США, несмотря на скептическое отношение к ней части экспертов в области медиа, которые считают, что она плохо отразится на репутации новостных изданий. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240726/kharris-1962071855.html

https://ria.ru/20240813/kharris-1965959708.html

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в мире, технологии, сша, чикаго, камала харрис, дональд трамп, google, выборы президента сша — 2024