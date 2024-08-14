https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966265755.html

Спецоперация, 14 августа: ВС России пресекли прорыв ВСУ в Курской области

Спецоперация, 14 августа: ВС России пресекли прорыв ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Спецоперация, 14 августа: ВС России пресекли прорыв ВСУ в Курской области

Российские Вооружённые силы продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области, группировка "Север" пресекла попытки прорыва... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:18

2024-08-14T20:18

2024-08-14T20:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

иван приходько

владимир джабаров

игорь клименко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области, группировка "Север" пресекла попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного, следует из отдельной сводки Минобороны РФ о ходе отражения этой попытки Также сообщается, что в районе Мартыновки были обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах. Кроме того, российские войска отразили шесть атак украинских подразделений в направлении Коренево, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкесского Поречного. Также было нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино. Авиация РФ нанесла удары по резервам ВСУ в районах Юнаковки, Садков, Мирополья, Храповщины, Могриц и Кровного в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и гаубицу Д-30. 18 военнослужащих ВСУ были взяты в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2,3 тысячи военнослужащих. Почти две тысячиВ общей сводке Минобороны России о ходе проведения спецоперации говорится, что российские группировки за прошедшие сутки нанесли поражение украинским войскам, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, а также отразили семь контратак противника. Потери Киева составили до 1925 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились двух танков, трёх бронетранспортёров М113 производства США, шести боевых бронированных машин, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, гаубицы "Мста-Б", трёх орудий Д-20 и пяти Д-30, пушки "Рапира", а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также российские войска уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены четыре самоходки Krab, две гаубицы М198, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", два орудия М119 производства США, орудие Д-20 и три Д-30, а также гаубица М777 производства США. Российские авиация и артиллерия поразили топливная база военной техники ВСУ и скопления живой силы и военной техники противника. Средства ПВО в течение суток сбили четыре тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиацибомбы Hammer производства Франции, три снаряда HIMARS, 147 беспилотников, причём 119 из них вне зоны СВО. Пострадавшие в ДонбассеМэр Горловки Иван Приходько сообщил в среду, что в результате украинских обстрелов трое мирных жителей города были ранены, а около десяти поселков и микрорайонов обесточены. Также, по его словам, пострадала мирная женщина в посёлке Зайцево. Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. СбежалТелеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Позднее пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк сообщила, что этот гражданин в начале июля выехал из Польши на Украину. Она уточнила, что Польша не задержала данного гражданина так как немецкие власти внесли фамилию подозреваемого в базу данных европейских ордеров об аресте, но "он не числился в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража (Польши – ред.) а значит, немецкая сторона не ввела туда его данные". Управление ООН по правам человека в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров счёл её трудноосуществимой поскольку правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность. Военный комитет стран НАТО соберется в Праге 13-15 сентября на уровне начальников генштабов, обсудит, в частности, реализацию решения саммита в США по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины, сообщила пресс-служба альянса. Источники в Совете министров Италии нашли оправдание применению ВСУ бронемашины Shield, которая была произведена в Италии и кадры уничтожения которой барражирующим боеприпасом "Ланцет" в среду опубликовало Минобороны РФ. По данным газеты Fatto Quotidiano, бронетехника была "произведена в Италии, но приобретена украинским правительством самостоятельно и не была включена ни в один декрет о передаче итальянских средств". Украина пока не собирается применять истребители F-16, которые она попросила у союзников, в "рискованных операциях" из-за их небольшого числа, утверждает журнал Forbes. По данным издания, атака ВСУ на Курскую область проводилась истребителями Су-27. Украинские солдаты в ходе боев в Донбассе используют собак-роботов BAD.2 британского производства для разведывательных миссий, сообщила немецкая газета Bild. Подлежат эвакуацииВоздушную тревогу в среду объявляли в Киеве, а также в Киевской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В некоторых их них тревога объявлялась неоднократно. Различные украинские СМИ и должностные лица сообщали о взрывах на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, в Сумской области в городе Лубны Полтавской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что первоочередной эвакуации из граничащей с Россией Сумской области подлежат жители 183 населенных пунктов.

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https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html

https://ria.ru/20240713/zakharova-1959464613.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

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россия, украина, сша, иван приходько, владимир джабаров, игорь клименко, вооруженные силы украины, ard, f-16, северный поток