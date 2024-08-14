https://ria.ru/20240814/sk-1966131846.html

СК проверит историю о домогательствах учительницы к школьнику в Петербурге

СК проверит историю о домогательствах учительницы к школьнику в Петербурге - РИА Новости, 14.08.2024

СК проверит историю о домогательствах учительницы к школьнику в Петербурге

Следственные органы организовали проверку по заявлению родителей школьника из Петербурга о домогательствах его бывшей учительницы, которая якобы хотела от него... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:41

2024-08-14T12:41

2024-08-14T12:41

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку по заявлению родителей школьника из Петербурга о домогательствах его бывшей учительницы, которая якобы хотела от него ребенка, сообщили РИА Новости в городском главке СК РФ. "В следственном отделе проводится процессуальная проверка по данному факту", - сказал собеседник агентства. Подробностей в ГСУСК на уточнили. Как сообщает интернет-издание "Фонтанка", один из родителей решил проверить телефон сына-старшеклассника, где обнаружил переписку с его бывшей учительницей. Выяснилось, что женщина преследует подростка с 6 класса и даже после перехода в другую школу не переставала ему писать. Педагог якобы заявила, что хочет, чтобы подросток стал донором спермы, чтобы она могла родить от него ребенка.

https://ria.ru/20240813/uchitel-1965868817.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)