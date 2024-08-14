https://ria.ru/20240814/rets--1966269344.html

РЭЦ подвел итоги реализации нацпроекта по экспорту в ЦФО

РЭЦ подвел итоги реализации нацпроекта по экспорту в ЦФО - РИА Новости, 14.08.2024

РЭЦ подвел итоги реализации нацпроекта по экспорту в ЦФО

Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) совместно с правительством Москвы и Московским экспортным центром 14 августа провел на площадке... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:40

2024-08-14T20:40

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) совместно с правительством Москвы и Московским экспортным центром 14 августа провел на площадке кластера "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы" окружное совещание по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает РЭЦ."Мероприятие служит уникальной площадкой для живого общения между представителями бизнеса и ключевыми институтами, способствующими развитию экспорта в России", - говорится в сообщении. Среди участников — Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз РФ, ФТС России, Российский экспортный центр, правительство Москвы, Московский экспортный центр, АО "РЖД Логистика", Ассоциация ЦФО, а также представители региональных органов исполнительной власти.Окружное совещание предоставляет экспортерам уникальную возможность напрямую представить свои предложения по улучшению мер поддержки и обсудить насущные проблемы, гарантируя, что их голос будет услышан, а предложения тщательно проработаны."Центральный федеральный округ – лидер страны в несырьевом неэнергетическом экспорте. Количество экспортеров округа превышает 30 тысяч, почти 26 тысяч из которых – МСП. Важная особенность экспортной динамики ЦФО – растущее число экспортеров округа, в особенности в сегменте МСП, которое, в свою очередь, свидетельствует о все более активной вовлеченности местного бизнеса в экспортную деятельность. Всего продукцию из ЦФО импортируют порядка 170 стран", – отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель."Для нас важно, чтобы регионы могли перенимать друг у друга передовой опыт по поддержке регионального бизнеса и снижению существующих экспортных барьеров, и окружные совещания, в том числе, становятся площадкой для диалога по данному направлению", - добавил он.Регионы ЦФО из числа лидеров по количеству лучших региональных практик поддержки экспорта – Москва, Орловская и Рязанская области – поделились передовым опытом поддержки экспортеров в преодолении экспортных барьеров и выходе на внешние рынки.Были определены приоритетные для развития экспорта отрасли и страны; обозначена проблематика экспортной деятельности и потенциальные возможности, болевые точки и пути их решения; внесены предложения по мерам для включения в единый перечень инструментов поддержки экспорта, которые могут получать софинансирование на федеральном уровне. В ходе обсуждения региональными представителями были отобраны 10 мер, наиболее актуальных и востребованных для всех субъектов федерального округа.Москва - регион-лидер по несырьевому неэнергетическому экспорту как в ЦФО, так и в России с долями 51,9% и 19,2% соответственно, отметил гендиректор Московского экспортного центра Виталий Степанов."Сегодня столица выступила площадкой для проведения окружного совещания ЦФО, организованного Российским экспортным центром. В рамках совещания федеральные и региональные органы власти, институты поддержки экспорта, профильные ассоциации и представители бизнеса могли не только ознакомиться с лучшими практиками поддержки экспорта, но и принять участие в разработке новых перспективных инструментов поддержки, способствующих раскрытию экспортного потенциала как регионов ЦФО, так и страны в целом", - сказал Степанов.

https://ria.ru/20240814/rets-1966122724.html

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россия, москва, рязанская область, виталий степанов, экономика