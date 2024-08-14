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Врачи на Урале спасли от инсульта ребенка, выпившего две банки энергетика - РИА Новости, 14.08.2024
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12:28 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/rebenok-1966128169.html
Врачи на Урале спасли от инсульта ребенка, выпившего две банки энергетика
Врачи на Урале спасли от инсульта ребенка, выпившего две банки энергетика - РИА Новости, 14.08.2024
Врачи на Урале спасли от инсульта ребенка, выпившего две банки энергетика
Врачи в Реже Свердловской области спасли 12-летнего мальчика, поступившего в предынсультном состоянии после двух выпитых банок энергетика, сообщила пресс-служба РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:28
2024-08-14T12:28
здоровье - общество
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Врачи в Реже Свердловской области спасли 12-летнего мальчика, поступившего в предынсультном состоянии после двух выпитых банок энергетика, сообщила пресс-служба областного Минздрава. "В Режевскую центральную районную больницу поступил 12-летний ребенок. Несколько ночей мальчик не мог уснуть, затем у него началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища. Врачи диагностировали предынсультное состояние. Пациент рассказал, что накануне выпил две банки энергетического напитка", – говорится в сообщении. В Минздраве отметили, что благодаря бдительности родителей и вовремя оказанной медпомощи мальчик уже вернулся домой, пообещав, что "больше не будет пить энергетики". Медики также предупредили, что нервная система детей и подростков еще не окрепла, а эффект воздействия от энергетических напитков может быть непредсказуемым. "Одним из главных недостатков энергетика является то, что входящий в его состав кофеин на дает обещанную энергию, а лишь "обманывает" организм, заставляя его работать максимально активно. Потом человеку приходится долго восполнять растраченные ресурсы, причем нередко вновь с помощью энергетика, развивая зависимость к напитку", – добавили в ведомстве. Ранее в России подписали закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, он вступит в силу 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html
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здоровье - общество, свердловская область, россия
Здоровье - Общество, Свердловская область, Россия
Врачи на Урале спасли от инсульта ребенка, выпившего две банки энергетика

На Урале спасли мальчика в предынсультном состоянии после двух банок энергетика

© iStock.com / ancoayМеталлические банки от напитков
Металлические банки от напитков - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© iStock.com / ancoay
Металлические банки от напитков. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Врачи в Реже Свердловской области спасли 12-летнего мальчика, поступившего в предынсультном состоянии после двух выпитых банок энергетика, сообщила пресс-служба областного Минздрава.
"В Режевскую центральную районную больницу поступил 12-летний ребенок. Несколько ночей мальчик не мог уснуть, затем у него началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища. Врачи диагностировали предынсультное состояние. Пациент рассказал, что накануне выпил две банки энергетического напитка", – говорится в сообщении.
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В Минздраве отметили, что благодаря бдительности родителей и вовремя оказанной медпомощи мальчик уже вернулся домой, пообещав, что "больше не будет пить энергетики". Медики также предупредили, что нервная система детей и подростков еще не окрепла, а эффект воздействия от энергетических напитков может быть непредсказуемым.
"Одним из главных недостатков энергетика является то, что входящий в его состав кофеин на дает обещанную энергию, а лишь "обманывает" организм, заставляя его работать максимально активно. Потом человеку приходится долго восполнять растраченные ресурсы, причем нередко вновь с помощью энергетика, развивая зависимость к напитку", – добавили в ведомстве.
Ранее в России подписали закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, он вступит в силу 1 марта 2025 года.
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