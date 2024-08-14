https://ria.ru/20240814/rebenok-1966128169.html

Врачи на Урале спасли от инсульта ребенка, выпившего две банки энергетика

Врачи на Урале спасли от инсульта ребенка, выпившего две банки энергетика - РИА Новости, 14.08.2024

Врачи на Урале спасли от инсульта ребенка, выпившего две банки энергетика

Врачи в Реже Свердловской области спасли 12-летнего мальчика, поступившего в предынсультном состоянии после двух выпитых банок энергетика, сообщила пресс-служба РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:28

2024-08-14T12:28

2024-08-14T12:28

здоровье - общество

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Врачи в Реже Свердловской области спасли 12-летнего мальчика, поступившего в предынсультном состоянии после двух выпитых банок энергетика, сообщила пресс-служба областного Минздрава. "В Режевскую центральную районную больницу поступил 12-летний ребенок. Несколько ночей мальчик не мог уснуть, затем у него началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища. Врачи диагностировали предынсультное состояние. Пациент рассказал, что накануне выпил две банки энергетического напитка", – говорится в сообщении. В Минздраве отметили, что благодаря бдительности родителей и вовремя оказанной медпомощи мальчик уже вернулся домой, пообещав, что "больше не будет пить энергетики". Медики также предупредили, что нервная система детей и подростков еще не окрепла, а эффект воздействия от энергетических напитков может быть непредсказуемым. "Одним из главных недостатков энергетика является то, что входящий в его состав кофеин на дает обещанную энергию, а лишь "обманывает" организм, заставляя его работать максимально активно. Потом человеку приходится долго восполнять растраченные ресурсы, причем нередко вновь с помощью энергетика, развивая зависимость к напитку", – добавили в ведомстве. Ранее в России подписали закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html

https://ria.ru/20231219/muzhchina-1916726326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, свердловская область, россия