https://ria.ru/20240808/putin-1965055729.html

Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков

Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:46

2024-08-08T21:46

2024-08-08T21:50

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, такие напитки вредны для здоровья – при этом среди молодежи их употребляет "каждый второй". Поэтому на территории всей страны вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, пояснял он. Закон с 1 марта 2025 года запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже. Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть сомнения в возрасте покупателя, а тот не представит документ, подтверждающий возраст. Перечень таких документов определит орган, уполномоченный правительством. Помимо этого, закрепляется право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами также могут ограничить время и места продажи таких напитков. Исполнительные органы власти субъектов РФ будут вправе ограничивать их продажу в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Подобные ограничения они смогут вводить и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Контролировать соблюдение таких запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов. Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" используется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В регламенте под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).

https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html

https://ria.ru/20240618/energetiki-1953652614.html

https://ria.ru/20240725/fas-1961889025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, таможенный союз, дети азии