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Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков - РИА Новости, 08.08.2024
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21:46 08.08.2024 (обновлено: 21:50 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1965055729.html
Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков
Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:46
2024-08-08T21:50
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, такие напитки вредны для здоровья – при этом среди молодежи их употребляет "каждый второй". Поэтому на территории всей страны вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, пояснял он. Закон с 1 марта 2025 года запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже. Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть сомнения в возрасте покупателя, а тот не представит документ, подтверждающий возраст. Перечень таких документов определит орган, уполномоченный правительством. Помимо этого, закрепляется право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами также могут ограничить время и места продажи таких напитков. Исполнительные органы власти субъектов РФ будут вправе ограничивать их продажу в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Подобные ограничения они смогут вводить и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Контролировать соблюдение таких запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов. Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" используется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В регламенте под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).
https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, таможенный союз, дети азии
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Таможенный союз, Дети Азии
Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков

Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним тонизирующих напитков

© iStock.com / ancoayМеталлические банки от напитков
Металлические банки от напитков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / ancoay
Металлические банки от напитков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, такие напитки вредны для здоровья – при этом среди молодежи их употребляет "каждый второй". Поэтому на территории всей страны вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, пояснял он.
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Закон с 1 марта 2025 года запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.
Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть сомнения в возрасте покупателя, а тот не представит документ, подтверждающий возраст. Перечень таких документов определит орган, уполномоченный правительством.
Помимо этого, закрепляется право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами также могут ограничить время и места продажи таких напитков.
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Исполнительные органы власти субъектов РФ будут вправе ограничивать их продажу в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Подобные ограничения они смогут вводить и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Контролировать соблюдение таких запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов.
Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" используется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В регламенте под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).
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