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Путин провел встречу с врио губернатора Калининградской области
Путин провел встречу с врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 14.08.2024
Путин провел встречу с врио губернатора Калининградской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:17
2024-08-14T13:17
2024-08-14T13:45
политика
калининградская область
алексей беспрозванных
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
единая россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.В мае Путин назначил Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ранее он занимал должность замглавы Минпромторга.Беспрозванных зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Калининградской области, которые пройдут в сентябре. Он является кандидатом от партии "Единая Россия". Всего в выборах на пост главы региона примут участие четыре кандидата. Помимо Беспрозванных за пост главы Калининградской области поборются Юрий Шитиков от регионального отделения партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", Максим Буланов от областного отделения КПРФ, Евгений Мишин, выдвинутый региональным отделением ЛДПР.
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политика, калининградская область, алексей беспрозванных, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), единая россия, кпрф, россия, владимир путин
Политика, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Единая Россия, КПРФ, Россия, Владимир Путин