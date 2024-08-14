https://ria.ru/20240814/platforma-1966069230.html

В России создали платформу для сдачи собственных экзаменов

В России создали платформу для сдачи собственных экзаменов - РИА Новости, 14.08.2024

В России создали платформу для сдачи собственных экзаменов

Команда российских разработчиков из Университета Иннополис создала платформу по генерации экзаменационных заданий с автоматической оценкой работ и разбором... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:57

2024-08-14T05:57

2024-08-14T05:57

наука

технологии

россия

санкт-петербург

наука

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Команда российских разработчиков из Университета Иннополис создала платформу по генерации экзаменационных заданий с автоматической оценкой работ и разбором ошибок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы. "Наша команда предлагает отойти от консервативного образования. Каждое задание на платформе Asimov Lab уникально, а аналитика по решению позволяет пользователю получать подробный разбор ошибок. Для этого мы разработали собственную систему для генерации заданий - симбиоз большой языковой модели и нашего алгоритма генерации задач, что позволяет заметно уменьшить галлюцинации модели и дает пользователю возможность гибкой настройки генерируемой работы", - рассказал студент университета, руководитель лаборатории Марк Петров. Он добавил, что платформа находит причины ошибок и предоставляет подробное объяснение. Кроме того, по словам разработчика, в России у программы нет прямых конкурентов, "а сервисы со схожим функционалом не могут гарантировать качество сгенерированной работы, так как делегируют всю работу языковой модели". "Также платформа позволяет генерировать задания на основе собственных материалов. Пользователь загружает собственные материалы или выбирает их из библиотеки платформы, вводит тему, по которой нужно получить работу. Далее настраивается уровень сложности заданий, наличие или отсутствие полей для ответов, тип вопросов и их количество. После нажатия кнопки "сгенерировать" пользователь получает готовую уникальную работу по выбранной теме", - рассказал Петров. "Есть возможность перегенерировать отдельные вопросы из работы, если они не подходят по каким-то причинам. Также можно скачать работу в формате pdf или решить ее на платформе. По итогам пользователь получит подробную аналитику по решению. Наша платформа находит причины ошибок и предоставляет доступное и подробное объяснение. Также благодаря использованию искусственного интеллекта платформа создаёт динамические метрики для проверки заданий, на основе которых оценивает работу, что позволяет проверять каждую задачу с индивидуальным подходом", - уточнил разработчик. "Asimov Lab помогает преподавателям тратить меньше времени на создание уникальных работ и проверку их решений, а ученикам - получить развернутую оценку решения с комментариями. Мы выиграли грант "Студенческий стартап" в 1 миллион рублей, провели пилот в гимназии Санкт-Петербурга со 100 учениками 7-11 классов, где создали 700 заданий по математике, физике и информатике", - добавил Петров. Проект принял участие в акселерационной программе НТИ на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" и вошел в ТОП-5 проектов Национального сетевого акселератора среди стартапов по искусственному интеллекту, а также участвовал в более 10 конференциях. На данный момент команда готовит релиз продукта и ведет переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами.

https://ria.ru/20240809/rossija-1965134711.html

https://ria.ru/20240812/nauka-1965239330.html

https://ria.ru/20240812/kostyukov-1965776662.html

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технологии, россия, санкт-петербург, наука