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Завод в Пензе может заместить импортное детское питание - РИА Новости, 14.08.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
17:18 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/penzf-1966229283.html
Завод в Пензе может заместить импортное детское питание
Завод в Пензе может заместить импортное детское питание - РИА Новости, 14.08.2024
Завод в Пензе может заместить импортное детское питание
Крупнейший переработчик молока в Пензенской области "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") после ухода западных компаний может занять на российском рынке... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:18
2024-08-14T17:18
пензенская область
олег мельниченко
пенза
завод
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ПЕНЗА, 14 авг - РИА Новости. Крупнейший переработчик молока в Пензенской области "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") после ухода западных компаний может занять на российском рынке нишу по выпуску здорового детского питания, заявил губернатор Олег Мельниченко. "У "Молкома" есть прекрасная возможность занять на российском рынке нишу, освободившуюся после ухода с него западных компаний. Пензенский молочный комбинат выпускает новые виды не только вкусной, но и полезной продукции - для совсем маленьких, безлактозной, с высоким содержанием белка, для профилактики ожирения и аллергии... Между правительством Пензенской области и "Молкомом" заключено инвестиционное соглашение. Предприятию предоставляются налоговые льготы, а комбинат модернизирует производство и расширяет ассортимент. Будем выпускать высококачественное детское питание для наших ребят - и совсем малышей, и школьников", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, на современном рынке специализированного питания в РФ только 1% приходится на отечественных производителей, 3% - на белорусские предприятия, а более 96% импортируется иностранными компаниями. "Перспективы открываются широкие. Тем более что вопрос об организации в России собственного производства здорового детского питания поставлен председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Будем выполнять задачу", - подчеркнул глава региона. Пресс-служба правительства региона поясняет, что в среду губернатору презентовали новую продукцию молочного комбината "Пензенский". Уточняется, что за счет работы крупных сельхозпредприятий в регионе объем производства молока превышает объем его потребления, поэтому есть значительный ресурс для производства детских молочных продуктов. Мельниченко поручил рассмотреть варианты поставок специализированной молочной продукции в школы и детские сады региона. "Детей нужно кормить только качественными продуктами, тем более когда у нас в регионе запущен выпуск таких продуктов", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
https://ria.ru/20240729/agrarii-1962762498.html
https://ria.ru/20240527/biznes-missii-1948728359.html
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олег мельниченко, пенза, завод
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пенза, Завод

Завод в Пензе может заместить импортное детское питание

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
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ПЕНЗА, 14 авг - РИА Новости. Крупнейший переработчик молока в Пензенской области "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") после ухода западных компаний может занять на российском рынке нишу по выпуску здорового детского питания, заявил губернатор Олег Мельниченко.
"У "Молкома" есть прекрасная возможность занять на российском рынке нишу, освободившуюся после ухода с него западных компаний. Пензенский молочный комбинат выпускает новые виды не только вкусной, но и полезной продукции - для совсем маленьких, безлактозной, с высоким содержанием белка, для профилактики ожирения и аллергии... Между правительством Пензенской области и "Молкомом" заключено инвестиционное соглашение. Предприятию предоставляются налоговые льготы, а комбинат модернизирует производство и расширяет ассортимент. Будем выпускать высококачественное детское питание для наших ребят - и совсем малышей, и школьников", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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По его словам, на современном рынке специализированного питания в РФ только 1% приходится на отечественных производителей, 3% - на белорусские предприятия, а более 96% импортируется иностранными компаниями. "Перспективы открываются широкие. Тем более что вопрос об организации в России собственного производства здорового детского питания поставлен председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Будем выполнять задачу", - подчеркнул глава региона.
Пресс-служба правительства региона поясняет, что в среду губернатору презентовали новую продукцию молочного комбината "Пензенский". Уточняется, что за счет работы крупных сельхозпредприятий в регионе объем производства молока превышает объем его потребления, поэтому есть значительный ресурс для производства детских молочных продуктов.
Мельниченко поручил рассмотреть варианты поставок специализированной молочной продукции в школы и детские сады региона. "Детей нужно кормить только качественными продуктами, тем более когда у нас в регионе запущен выпуск таких продуктов", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
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