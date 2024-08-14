https://ria.ru/20240814/penzf-1966229283.html

Завод в Пензе может заместить импортное детское питание

Завод в Пензе может заместить импортное детское питание - РИА Новости, 14.08.2024

Завод в Пензе может заместить импортное детское питание

Крупнейший переработчик молока в Пензенской области "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") после ухода западных компаний может занять на российском рынке... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:18

2024-08-14T17:18

2024-08-14T17:18

пензенская область

олег мельниченко

пенза

завод

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ПЕНЗА, 14 авг - РИА Новости. Крупнейший переработчик молока в Пензенской области "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") после ухода западных компаний может занять на российском рынке нишу по выпуску здорового детского питания, заявил губернатор Олег Мельниченко. "У "Молкома" есть прекрасная возможность занять на российском рынке нишу, освободившуюся после ухода с него западных компаний. Пензенский молочный комбинат выпускает новые виды не только вкусной, но и полезной продукции - для совсем маленьких, безлактозной, с высоким содержанием белка, для профилактики ожирения и аллергии... Между правительством Пензенской области и "Молкомом" заключено инвестиционное соглашение. Предприятию предоставляются налоговые льготы, а комбинат модернизирует производство и расширяет ассортимент. Будем выпускать высококачественное детское питание для наших ребят - и совсем малышей, и школьников", - написал Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, на современном рынке специализированного питания в РФ только 1% приходится на отечественных производителей, 3% - на белорусские предприятия, а более 96% импортируется иностранными компаниями. "Перспективы открываются широкие. Тем более что вопрос об организации в России собственного производства здорового детского питания поставлен председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Будем выполнять задачу", - подчеркнул глава региона. Пресс-служба правительства региона поясняет, что в среду губернатору презентовали новую продукцию молочного комбината "Пензенский". Уточняется, что за счет работы крупных сельхозпредприятий в регионе объем производства молока превышает объем его потребления, поэтому есть значительный ресурс для производства детских молочных продуктов. Мельниченко поручил рассмотреть варианты поставок специализированной молочной продукции в школы и детские сады региона. "Детей нужно кормить только качественными продуктами, тем более когда у нас в регионе запущен выпуск таких продуктов", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.

https://ria.ru/20240729/agrarii-1962762498.html

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пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег мельниченко, пенза, завод