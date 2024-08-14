https://ria.ru/20240814/ofitser-1966175519.html

Офицер ВСУ предупредил о скорой сдаче важного города

Офицер ВСУ предупредил о скорой сдаче важного города - РИА Новости, 14.08.2024

Офицер ВСУ предупредил о скорой сдаче важного города

При сохранении нынешних темпов продвижения российской армии государственные органы Украины очень скоро покинут Покровск, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:30

2024-08-14T15:30

2024-08-14T17:25

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. При сохранении нынешних темпов продвижения российской армии государственные органы Украины очень скоро покинут Покровск, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели услышим, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры", — уверен офицер.По словам Лапина, город покинут сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и судов."Это если они уже не свалили", — оговорился он.По мнению офицера, российская армия за короткое время может взять не только Покровск, но и выйти к административным границам Днепропетровской области.В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966230980.html

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безопасность, россия, днр, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф