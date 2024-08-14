https://ria.ru/20240814/magate-1966052503.html

В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС

В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2024

В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС ознакомились с доказательствами, которые указывают, что пожар начался не в градирне, сообщил гендиректор агентства Рафаэль... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:09

2024-08-14T00:09

2024-08-14T02:00

магатэ

в мире

запорожская область

запорожская аэс

рафаэль гросси

энергодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965638379_0:402:1100:1021_1920x0_80_0_0_cb10b0ccdf7662f351e30ce3a5cf538d.jpg

ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС ознакомились с доказательствами, которые указывают, что пожар начался не в градирне, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Собранные доказательства подтверждают наш вывод о том, что основной пожар вряд ли произошел у основания градирни", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20240813/zaes-1965924169.html

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, в мире, запорожская область, запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар