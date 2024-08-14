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В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС
В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2024
В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС ознакомились с доказательствами, которые указывают, что пожар начался не в градирне, сообщил гендиректор агентства Рафаэль... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:09
2024-08-14T00:09
2024-08-14T02:00
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ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС ознакомились с доказательствами, которые указывают, что пожар начался не в градирне, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Собранные доказательства подтверждают наш вывод о том, что основной пожар вряд ли произошел у основания градирни", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
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В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС
МАГАТЭ: доказательства подтверждают, что пожар на ЗАЭС начался не в градирне