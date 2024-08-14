Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из приграничья эвакуировались десятки тысяч. Людей принимают в областных пунктах временного размещения, отправляют в соседние регионы. Волонтеры организовали сборы на вещи первой необходимости — еду, одежду, постельные и бытовые принадлежности. Как и чем помочь — в материале РИА Новости.
"Домик добрых дел"
"Домик добрых дел" — самый крупный пункт сбора гуманитарной помощи в Курске. Там выдают продуктовые наборы, а также средства гигиены и постельные принадлежности. Актуальные списки необходимого публикуют на своей странице в соцсетях. Принимают денежные переводы, также можно оформить курьерскую доставку.
Адрес: город Курск, улица Белинского, дом 5.
"Социальный навигатор"
В пункте сбора гумпомощи на базе общественной организации "Социальный навигатор" помогают эвакуированным получить самое необходимое. Списки необходимого публикуют в соцсетях. Также занимаются вопросами размещения пострадавших.
Адрес: город Курск, Силикатный проезд, дом 12а.
Телефон: +7 (982) 331 49 56
Аварийно-спасательная служба Курской области
На базе Аварийно-спасательной службы Курской области принимают грузы фурами от различных компаний. Там же развернут палаточный лагерь, где принимают одежду, еду и средства гигиены.
Адрес: город Курск, улица 50 лет Октября, 177.
Телефон: +7 (4712) 52 65 74, +7 (4712) 52 65 76
Российский Красный Крест
В региональном отделении Российского Красного Креста (РКК) организовали сбор помощи эвакуированным. Более десяти региональных отделений РКК отправили в Курскую область свыше 52 тонн гуманитарных грузов, а именно: продукты питания, воду, одежду, бытовую химию, лекарства и канцелярские наборы для детей.
Помочь можно переводом по реквизитам, указанным на сайте организации.
Кроме того, РКК открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области. Уже поступило свыше четырех тысяч звонков.
Телефон горячей линии: +7 800 250 56 29
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ
Сотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ
"Москва помогает"
В каждом округе столицы открыт штаб "Москва помогает". Всего таких пунктов 14, работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Адреса указаны по ссылке. Подключилось уже свыше пятисот организаций, 62 200 жителей принесли в штаб гуманитарную помощь. Средства по уходу за детьми, лежачими пенсионерами, бытовая техника, канцелярия — малая часть того, что нужно.
Телефон горячей линии: +7 499 170-02-25
"Гумсклад"
В петербургском центре гуманитарной помощи заботятся о вынужденных переселенцах с 2022 года. Список необходимого опубликован на странице в соцсетях волонтеров. Помимо еды и одежды, принимают кухонные приборы, строительные инструменты.
Адрес: город Санкт-Петербург, Курляндская, 49.
Телефон: +7 (812) 240-20-67
"Добро.Центр"
На базе областного Дворца молодежи в Курске организован сбор помощи для переселенцев. Волонтеры связываются с эвакуированными и выясняют, что им конкретно нужно.
Адрес: город Курск, улица Белгородская 14б.
Телефон: +7 (4712) 37 01 59
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
"Лиза Алерт"
Областной поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" принимает заявки по поиску пропавших в приграничных районах. С седьмого августа они получили больше трехсот обращений. В соцсетях активисты публикуют ориентировки. Если появилась информация о местоположении пропавшего, то можно позвонить в службу 112 или на горячую линию поисковиков по номеру 8 (800) 700 54 52.
"Поможем всем миром"
Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви запустил сбор для пострадавших в Курской области. Список опубликован на платформе РПЦ "Поможем всем миром". Помимо вещей первой необходимости, рассматривают частные просьбы, ведь многие покинули дома, даже не взяв сменную одежду.
Телефон горячей линии: 8 800 70 70 222.