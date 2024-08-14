https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области

Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области

Из приграничья эвакуировались десятки тысяч. Людей принимают в областных пунктах временного размещения, отправляют в соседние регионы. Волонтеры организовали... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:32

2024-08-14T19:32

2024-08-14T19:44

надежные люди

общество

курская область

курск

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из приграничья эвакуировались десятки тысяч. Людей принимают в областных пунктах временного размещения, отправляют в соседние регионы. Волонтеры организовали сборы на вещи первой необходимости — еду, одежду, постельные и бытовые принадлежности. Как и чем помочь — в материале РИА Новости."Домик добрых дел""Домик добрых дел" — самый крупный пункт сбора гуманитарной помощи в Курске. Там выдают продуктовые наборы, а также средства гигиены и постельные принадлежности. Актуальные списки необходимого публикуют на своей странице в соцсетях. Принимают денежные переводы, также можно оформить курьерскую доставку.Адрес: город Курск, улица Белинского, дом 5."Социальный навигатор"В пункте сбора гумпомощи на базе общественной организации "Социальный навигатор" помогают эвакуированным получить самое необходимое. Списки необходимого публикуют в соцсетях. Также занимаются вопросами размещения пострадавших.Адрес: город Курск, Силикатный проезд, дом 12а.Телефон: +7 (982) 331 49 56Аварийно-спасательная служба Курской областиНа базе Аварийно-спасательной службы Курской области принимают грузы фурами от различных компаний. Там же развернут палаточный лагерь, где принимают одежду, еду и средства гигиены.Адрес: город Курск, улица 50 лет Октября, 177.Телефон: +7 (4712) 52 65 74, +7 (4712) 52 65 76Российский Красный КрестВ региональном отделении Российского Красного Креста (РКК) организовали сбор помощи эвакуированным. Более десяти региональных отделений РКК отправили в Курскую область свыше 52 тонн гуманитарных грузов, а именно: продукты питания, воду, одежду, бытовую химию, лекарства и канцелярские наборы для детей.Помочь можно переводом по реквизитам, указанным на сайте организации.Кроме того, РКК открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области. Уже поступило свыше четырех тысяч звонков.Телефон горячей линии: +7 800 250 56 29"Москва помогает"В каждом округе столицы открыт штаб "Москва помогает". Всего таких пунктов 14, работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Адреса указаны по ссылке. Подключилось уже свыше пятисот организаций, 62 200 жителей принесли в штаб гуманитарную помощь. Средства по уходу за детьми, лежачими пенсионерами, бытовая техника, канцелярия — малая часть того, что нужно.Телефон горячей линии: +7 499 170-02-25"Гумсклад"В петербургском центре гуманитарной помощи заботятся о вынужденных переселенцах с 2022 года. Список необходимого опубликован на странице в соцсетях волонтеров. Помимо еды и одежды, принимают кухонные приборы, строительные инструменты.Адрес: город Санкт-Петербург, Курляндская, 49.Телефон: +7 (812) 240-20-67"Добро.Центр"На базе областного Дворца молодежи в Курске организован сбор помощи для переселенцев. Волонтеры связываются с эвакуированными и выясняют, что им конкретно нужно.Адрес: город Курск, улица Белгородская 14б.Телефон: +7 (4712) 37 01 59"Лиза Алерт"Областной поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" принимает заявки по поиску пропавших в приграничных районах. С седьмого августа они получили больше трехсот обращений. В соцсетях активисты публикуют ориентировки. Если появилась информация о местоположении пропавшего, то можно позвонить в службу 112 или на горячую линию поисковиков по номеру 8 (800) 700 54 52."Поможем всем миром"Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви запустил сбор для пострадавших в Курской области. Список опубликован на платформе РПЦ "Поможем всем миром". Помимо вещей первой необходимости, рассматривают частные просьбы, ведь многие покинули дома, даже не взяв сменную одежду.Телефон горячей линии: 8 800 70 70 222.

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

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общество, курская область, курск, санкт-петербург, помощь