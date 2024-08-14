Рейтинг@Mail.ru
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:32 14.08.2024 (обновлено: 19:44 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
Из приграничья эвакуировались десятки тысяч. Людей принимают в областных пунктах временного размещения, отправляют в соседние регионы. Волонтеры организовали... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:32
2024-08-14T19:44
надежные люди
общество
курская область
курск
санкт-петербург
помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966250396_0:101:3072:1828_1920x0_80_0_0_2fc0124a3d718e38b30ae5b00997fdfa.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из приграничья эвакуировались десятки тысяч. Людей принимают в областных пунктах временного размещения, отправляют в соседние регионы. Волонтеры организовали сборы на вещи первой необходимости — еду, одежду, постельные и бытовые принадлежности. Как и чем помочь — в материале РИА Новости."Домик добрых дел""Домик добрых дел" — самый крупный пункт сбора гуманитарной помощи в Курске. Там выдают продуктовые наборы, а также средства гигиены и постельные принадлежности. Актуальные списки необходимого публикуют на своей странице в соцсетях. Принимают денежные переводы, также можно оформить курьерскую доставку.Адрес: город Курск, улица Белинского, дом 5."Социальный навигатор"В пункте сбора гумпомощи на базе общественной организации "Социальный навигатор" помогают эвакуированным получить самое необходимое. Списки необходимого публикуют в соцсетях. Также занимаются вопросами размещения пострадавших.Адрес: город Курск, Силикатный проезд, дом 12а.Телефон: +7 (982) 331 49 56Аварийно-спасательная служба Курской областиНа базе Аварийно-спасательной службы Курской области принимают грузы фурами от различных компаний. Там же развернут палаточный лагерь, где принимают одежду, еду и средства гигиены.Адрес: город Курск, улица 50 лет Октября, 177.Телефон: +7 (4712) 52 65 74, +7 (4712) 52 65 76Российский Красный КрестВ региональном отделении Российского Красного Креста (РКК) организовали сбор помощи эвакуированным. Более десяти региональных отделений РКК отправили в Курскую область свыше 52 тонн гуманитарных грузов, а именно: продукты питания, воду, одежду, бытовую химию, лекарства и канцелярские наборы для детей.Помочь можно переводом по реквизитам, указанным на сайте организации.Кроме того, РКК открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области. Уже поступило свыше четырех тысяч звонков.Телефон горячей линии: +7 800 250 56 29"Москва помогает"В каждом округе столицы открыт штаб "Москва помогает". Всего таких пунктов 14, работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Адреса указаны по ссылке. Подключилось уже свыше пятисот организаций, 62 200 жителей принесли в штаб гуманитарную помощь. Средства по уходу за детьми, лежачими пенсионерами, бытовая техника, канцелярия — малая часть того, что нужно.Телефон горячей линии: +7 499 170-02-25"Гумсклад"В петербургском центре гуманитарной помощи заботятся о вынужденных переселенцах с 2022 года. Список необходимого опубликован на странице в соцсетях волонтеров. Помимо еды и одежды, принимают кухонные приборы, строительные инструменты.Адрес: город Санкт-Петербург, Курляндская, 49.Телефон: +7 (812) 240-20-67"Добро.Центр"На базе областного Дворца молодежи в Курске организован сбор помощи для переселенцев. Волонтеры связываются с эвакуированными и выясняют, что им конкретно нужно.Адрес: город Курск, улица Белгородская 14б.Телефон: +7 (4712) 37 01 59"Лиза Алерт"Областной поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" принимает заявки по поиску пропавших в приграничных районах. С седьмого августа они получили больше трехсот обращений. В соцсетях активисты публикуют ориентировки. Если появилась информация о местоположении пропавшего, то можно позвонить в службу 112 или на горячую линию поисковиков по номеру 8 (800) 700 54 52."Поможем всем миром"Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви запустил сбор для пострадавших в Курской области. Список опубликован на платформе РПЦ "Поможем всем миром". Помимо вещей первой необходимости, рассматривают частные просьбы, ведь многие покинули дома, даже не взяв сменную одежду.Телефон горячей линии: 8 800 70 70 222.
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
курская область
курск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966250396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d445d366450d21cf09c3bc1bbb6ada8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, курск, санкт-петербург, помощь
Надежные люди, Общество, Курская область, Курск, Санкт-Петербург, Помощь

Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из приграничья эвакуировались десятки тысяч. Людей принимают в областных пунктах временного размещения, отправляют в соседние регионы. Волонтеры организовали сборы на вещи первой необходимости — еду, одежду, постельные и бытовые принадлежности. Как и чем помочь — в материале РИА Новости.

"Домик добрых дел"

"Домик добрых дел" — самый крупный пункт сбора гуманитарной помощи в Курске. Там выдают продуктовые наборы, а также средства гигиены и постельные принадлежности. Актуальные списки необходимого публикуют на своей странице в соцсетях. Принимают денежные переводы, также можно оформить курьерскую доставку.
Адрес: город Курск, улица Белинского, дом 5.
© РИА Новости / Мария МарикянОчередь у пункта выдачи гуманитарной помощи
Очередь у пункта выдачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Очередь у пункта выдачи гуманитарной помощи

"Социальный навигатор"

В пункте сбора гумпомощи на базе общественной организации "Социальный навигатор" помогают эвакуированным получить самое необходимое. Списки необходимого публикуют в соцсетях. Также занимаются вопросами размещения пострадавших.
Адрес: город Курск, Силикатный проезд, дом 12а.
Телефон: +7 (982) 331 49 56
© РИА Новости / Мария МарикянВолонтеры разбирают гуманитарную помощь
Волонтеры разбирают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Волонтеры разбирают гуманитарную помощь

Аварийно-спасательная служба Курской области

На базе Аварийно-спасательной службы Курской области принимают грузы фурами от различных компаний. Там же развернут палаточный лагерь, где принимают одежду, еду и средства гигиены.
Адрес: город Курск, улица 50 лет Октября, 177.
Телефон: +7 (4712) 52 65 74, +7 (4712) 52 65 76
© РИА Новости / Мария МарикянНеравнодушные приносят вещи для эвакуированных из приграничья
Неравнодушные приносят вещи для эвакуированных из приграничья - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Неравнодушные приносят вещи для эвакуированных из приграничья

Российский Красный Крест

В региональном отделении Российского Красного Креста (РКК) организовали сбор помощи эвакуированным. Более десяти региональных отделений РКК отправили в Курскую область свыше 52 тонн гуманитарных грузов, а именно: продукты питания, воду, одежду, бытовую химию, лекарства и канцелярские наборы для детей.
Помочь можно переводом по реквизитам, указанным на сайте организации.
Кроме того, РКК открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС в Курской области. Уже поступило свыше четырех тысяч звонков.
Телефон горячей линии: +7 800 250 56 29
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ
Сотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ

"Москва помогает"

В каждом округе столицы открыт штаб "Москва помогает". Всего таких пунктов 14, работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Адреса указаны по ссылке. Подключилось уже свыше пятисот организаций, 62 200 жителей принесли в штаб гуманитарную помощь. Средства по уходу за детьми, лежачими пенсионерами, бытовая техника, канцелярия — малая часть того, что нужно.
Телефон горячей линии: +7 499 170-02-25
Пенсионерка выходит из палатки - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Везде раскиданы мины". Откровения бежавших от ударов ВСУ в Курской области
12 августа, 08:00

"Гумсклад"

В петербургском центре гуманитарной помощи заботятся о вынужденных переселенцах с 2022 года. Список необходимого опубликован на странице в соцсетях волонтеров. Помимо еды и одежды, принимают кухонные приборы, строительные инструменты.
Адрес: город Санкт-Петербург, Курляндская, 49.
Телефон: +7 (812) 240-20-67

"Добро.Центр"

На базе областного Дворца молодежи в Курске организован сбор помощи для переселенцев. Волонтеры связываются с эвакуированными и выясняют, что им конкретно нужно.
Адрес: город Курск, улица Белгородская 14б.
Телефон: +7 (4712) 37 01 59
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области

"Лиза Алерт"

Областной поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" принимает заявки по поиску пропавших в приграничных районах. С седьмого августа они получили больше трехсот обращений. В соцсетях активисты публикуют ориентировки. Если появилась информация о местоположении пропавшего, то можно позвонить в службу 112 или на горячую линию поисковиков по номеру 8 (800) 700 54 52.

"Поможем всем миром"

Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви запустил сбор для пострадавших в Курской области. Список опубликован на платформе РПЦ "Поможем всем миром". Помимо вещей первой необходимости, рассматривают частные просьбы, ведь многие покинули дома, даже не взяв сменную одежду.
Телефон горячей линии: 8 800 70 70 222.
 
Надежные людиОбществоКурская областьКурскСанкт-ПетербургПомощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала