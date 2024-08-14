https://ria.ru/20240814/kharris-1966205994.html

Харрис хочет дистанцироваться от непопулярных мер Байдена, пишут СМИ

Харрис хочет дистанцироваться от непопулярных мер Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

Харрис хочет дистанцироваться от непопулярных мер Байдена, пишут СМИ

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис желает дистанцироваться от действующего президента Джо Байдена по ряду вопросов, для... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:47

2024-08-14T16:47

2024-08-14T16:47

в мире

сша

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис желает дистанцироваться от действующего президента Джо Байдена по ряду вопросов, для которых он предлагал непопулярные решения, сообщает портал Axios со ссылкой на ее советников. "Ее советники (говорят - ред.) об этом в частном порядке: она хочет размежеваться с Байденом по вопросам, в которых он непопулярен. Первый из них - повышение цен... Она хочет быть не-Байденом в вопросе инфляции.., предлагая более ясные и более насущные решения... Она также хочет явным образом отступиться от зачастую старомодных взглядов Байдена на демократию и другие вопросы", - говорится в публикации портала. Как отмечает Axios, Харрис желает предстать демократом другого рода, нежели Байден. По мнению источников, она хочет, чтобы ее воспринимали как проводника перемен в президентской гонке. При этом, по мнению Харрис, она может подавать себя избирателю, не опасаясь "переобуваний", так как избиратель якобы мало о ней знает. По данным портала, она собирается отказаться от некоторых "более либеральных" взглядов, которых придерживалась ранее под предлогом, что годы в Белом доме поменяли ее мировоззрение. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240814/ac-1966074032.html

https://ria.ru/20240814/opros-1966172302.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024