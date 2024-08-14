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Врач рассказала о полезных для сердца БАДах - РИА Новости, 14.08.2024
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06:40 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/kardiolog-1966072041.html
Врач рассказала о полезных для сердца БАДах
Врач рассказала о полезных для сердца БАДах - РИА Новости, 14.08.2024
Врач рассказала о полезных для сердца БАДах
Употребление магния, полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов в виде биологически активных добавок избавить от серьезных проблем сердечно-сосудистой... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:40
2024-08-14T06:40
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Употребление магния, полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов в виде биологически активных добавок избавить от серьезных проблем сердечно-сосудистой системы не сможет, однако поможет восполнить их часто встречающийся дефицит и тем самым помочь укрепить систему, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", врач-кардиолог клиники СамГМУ Мария Щелочкова. "Дополнительный прием различных БАДов, микроэлементов, ферментов, витаминов для сердца и сосудов не избавит от серьезных заболеваний и наследственной предрасположенности. Но может восполнить имеющиеся дефициты веществ, необходимых для нормальной работы сердца и сосудов, тем самым улучшая качество жизни и снижая риск развития заболеваний и их осложнений", - сказала Щелочкова. "Прием дополнительных медикаментов необходимо обязательно согласовать с врачом, который будет учитывать индивидуальные особенности организма пациента, наличие и степень тяжести основных и сопутствующих хронических заболеваний, аллергий, особенности питания и другие факторы", - предупредила врач. Она уточнила, что чаще всего для поддержания сердечно-сосудистой системы назначаются препараты магния, полиненасыщенных жирных кислот, антиоксиданты и другие. "Например, наиболее эффективный антиоксидант - убихинон (коэнзим Q10). Коэнзим Q10 присутствует во всех тканях организма, особенно в миокарде, и обладает кардиопротекторным эффектом. Этот антиоксидант положительно влияет на прогноз и развитие хронической сердечной недостаточности при таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, метаболический синдром, хроническое легочное сердце, гиперлипидемия, период восстановления после кардиохирургических операций, коррекции аритмий и многих других", - отметила врач. Еще одна добавка, которую применяют для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, - Омега-3. "Препарат относится к группе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), участвующих в коррекции содержания холестерина в крови. Они увеличивают функциональную активность условно "хорошего" холестерина, в сочетании со статинами улучшают гиполипидемическое действие медикаментов, а также снижают концентрацию триглицеридов. Тем самым Омега-3 улучшает липидный обмен, что особенно важно для пациентов с дислипидемией и атеросклерозом артерий, в том числе коронарных артерий, питающих само сердце", - рассказала кардиолог. "Такие состояния приводят к ишемической болезни сердца, инфарктам, сердечной недостаточности, инсультам и другим болезням. Сами по себе ПНЖК содержатся преимущественно в рыбьем жире, печени трески, оливковом масле, семенах льна, грецких орехах и других продуктах, относящихся к средиземноморской диете. Так как ПНЖК не синтезируются в нашем организме, следует включать эти продукты в свой рацион. Но большинство людей едят очень мало таких продуктов, поэтому дефицит Омега-3 встречается у многих", - объяснила Щелочкова. Она добавила, что один из наиболее распространенных химических элементов, необходимых для жизни – магний. "Магний выводится из организма в процессе жизнедеятельности, поэтому для сохранения баланса между его поступлением и выведением важно употреблять пищу, богатую этим микроэлементом. К ней относятся зерновые культуры, бобовые, шпинат, рыба, тыквенные семечки, орехи", - заключила врач.
https://ria.ru/20240530/kardiolog-1949254006.html
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общество, самгму, россия, здоровье - общество
Общество, СамГМУ, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала о полезных для сердца БАДах

Кардиолог Щелочкова: витамины и антиоксиданты помогут укрепить сердце и сосуды

© iStock.com / ElenathewiseБиологически активные добавки (БАД)
Биологически активные добавки (БАД) - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© iStock.com / Elenathewise
Биологически активные добавки (БАД). Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Употребление магния, полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов в виде биологически активных добавок избавить от серьезных проблем сердечно-сосудистой системы не сможет, однако поможет восполнить их часто встречающийся дефицит и тем самым помочь укрепить систему, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", врач-кардиолог клиники СамГМУ Мария Щелочкова.
"Дополнительный прием различных БАДов, микроэлементов, ферментов, витаминов для сердца и сосудов не избавит от серьезных заболеваний и наследственной предрасположенности. Но может восполнить имеющиеся дефициты веществ, необходимых для нормальной работы сердца и сосудов, тем самым улучшая качество жизни и снижая риск развития заболеваний и их осложнений", - сказала Щелочкова.
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"Прием дополнительных медикаментов необходимо обязательно согласовать с врачом, который будет учитывать индивидуальные особенности организма пациента, наличие и степень тяжести основных и сопутствующих хронических заболеваний, аллергий, особенности питания и другие факторы", - предупредила врач.
Она уточнила, что чаще всего для поддержания сердечно-сосудистой системы назначаются препараты магния, полиненасыщенных жирных кислот, антиоксиданты и другие.
"Например, наиболее эффективный антиоксидант - убихинон (коэнзим Q10). Коэнзим Q10 присутствует во всех тканях организма, особенно в миокарде, и обладает кардиопротекторным эффектом. Этот антиоксидант положительно влияет на прогноз и развитие хронической сердечной недостаточности при таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, метаболический синдром, хроническое легочное сердце, гиперлипидемия, период восстановления после кардиохирургических операций, коррекции аритмий и многих других", - отметила врач.
Еще одна добавка, которую применяют для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, - Омега-3. "Препарат относится к группе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), участвующих в коррекции содержания холестерина в крови. Они увеличивают функциональную активность условно "хорошего" холестерина, в сочетании со статинами улучшают гиполипидемическое действие медикаментов, а также снижают концентрацию триглицеридов. Тем самым Омега-3 улучшает липидный обмен, что особенно важно для пациентов с дислипидемией и атеросклерозом артерий, в том числе коронарных артерий, питающих само сердце", - рассказала кардиолог.
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"Такие состояния приводят к ишемической болезни сердца, инфарктам, сердечной недостаточности, инсультам и другим болезням. Сами по себе ПНЖК содержатся преимущественно в рыбьем жире, печени трески, оливковом масле, семенах льна, грецких орехах и других продуктах, относящихся к средиземноморской диете. Так как ПНЖК не синтезируются в нашем организме, следует включать эти продукты в свой рацион. Но большинство людей едят очень мало таких продуктов, поэтому дефицит Омега-3 встречается у многих", - объяснила Щелочкова.
Она добавила, что один из наиболее распространенных химических элементов, необходимых для жизни – магний. "Магний выводится из организма в процессе жизнедеятельности, поэтому для сохранения баланса между его поступлением и выведением важно употреблять пищу, богатую этим микроэлементом. К ней относятся зерновые культуры, бобовые, шпинат, рыба, тыквенные семечки, орехи", - заключила врач.
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