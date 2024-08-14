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Господдержка фермерским хозяйствам в Ингушетии превысила 170 млн рублей - РИА Новости, 14.08.2024
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Республика Ингушетия
 
11:07 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/gospodderzhka-1966108780.html
Господдержка фермерским хозяйствам в Ингушетии превысила 170 млн рублей
Господдержка фермерским хозяйствам в Ингушетии превысила 170 млн рублей - РИА Новости, 14.08.2024
Господдержка фермерским хозяйствам в Ингушетии превысила 170 млн рублей
Гранты 65 крестьянским хозяйствам и трем кооперативам на общую сумму свыше 171 миллиона рублей выделены в Ингушетии в 2024 году, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:07
2024-08-14T11:07
республика ингушетия
поддержка бизнеса
гранты
фермеры
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НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Гранты 65 крестьянским хозяйствам и трем кооперативам на общую сумму свыше 171 миллиона рублей выделены в Ингушетии в 2024 году, сообщила пресс-служба главы региона. "Мы продолжаем активно поддерживать фермеров и кооперативы, в том числе предоставляя им гранты на реализацию их идей и проектов. В этом году гранты на общую сумму более 171 миллиона рублей получили 65 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3 кооператива", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Он уточнил, что 53 хозяйства получили гранты "Агростартап" на создание и развитие хозяйств, их максимальная сумма - 6 миллионов рублей. Еще 12 хозяйств стали обладателями грантов "Агропрогресс" на развитие семейных ферм. Сумма поддержки по этому направлению доходит до 30 миллионов рублей. Три кооператива получили гранты на развитие материально-технической базы, здесь максимальный размер гранта составляет 70 миллионов рублей. "Выделенные гранты – это реальная возможность для фермеров и кооперативов реализовать свои идеи и проекты, внедрить современные технологии и улучшить качество продукции. Эти меры поддержки способствуют не только развитию отдельных хозяйств, но и укреплению всего агропромышленного комплекса региона. Важно, чтобы фермеры использовали предоставленные средства максимально эффективно. Со своей стороны мы готовы и дальше оказывать всестороннюю поддержку нашим аграриям", – заметил глава Ингушетии. В 2023 году сумма грантов на развитие фермерских хозяйств в Ингушетии составила более 115 миллионов рублей.
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поддержка бизнеса , гранты, фермеры
Республика Ингушетия, Поддержка бизнеса , гранты, фермеры

Господдержка фермерским хозяйствам в Ингушетии превысила 170 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Гранты 65 крестьянским хозяйствам и трем кооперативам на общую сумму свыше 171 миллиона рублей выделены в Ингушетии в 2024 году, сообщила пресс-служба главы региона.
"Мы продолжаем активно поддерживать фермеров и кооперативы, в том числе предоставляя им гранты на реализацию их идей и проектов. В этом году гранты на общую сумму более 171 миллиона рублей получили 65 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3 кооператива", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
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Он уточнил, что 53 хозяйства получили гранты "Агростартап" на создание и развитие хозяйств, их максимальная сумма - 6 миллионов рублей. Еще 12 хозяйств стали обладателями грантов "Агропрогресс" на развитие семейных ферм. Сумма поддержки по этому направлению доходит до 30 миллионов рублей. Три кооператива получили гранты на развитие материально-технической базы, здесь максимальный размер гранта составляет 70 миллионов рублей.
"Выделенные гранты – это реальная возможность для фермеров и кооперативов реализовать свои идеи и проекты, внедрить современные технологии и улучшить качество продукции. Эти меры поддержки способствуют не только развитию отдельных хозяйств, но и укреплению всего агропромышленного комплекса региона. Важно, чтобы фермеры использовали предоставленные средства максимально эффективно. Со своей стороны мы готовы и дальше оказывать всестороннюю поддержку нашим аграриям", – заметил глава Ингушетии.
В 2023 году сумма грантов на развитие фермерских хозяйств в Ингушетии составила более 115 миллионов рублей.
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Республика ИнгушетияПоддержка бизнесагрантыфермеры
 
 
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