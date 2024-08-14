https://ria.ru/20240814/germaniya-1966036671.html

Германия взялась за старое

Германия взялась за старое - РИА Новости, 14.08.2024

Германия взялась за старое

Поздняя беременность реваншизмом, в итоге разрешившаяся родами, стала достоянием общественности. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:00

2024-08-14T08:00

2024-08-14T08:46

аналитика

германия

россия

генрих гиммлер

вторая мировая война (1939-1945)

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Поздняя беременность реваншизмом, в итоге разрешившаяся родами, стала достоянием общественности.Официальный представитель бундесвера на брифинге для прессы заявил, что "теперь наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму в Германии будут чтить память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха "участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого".Начало фразы, сказанной Арне Коллацем — стандартный словесный салат, который должен ввести в заблуждение желающих не замечать стремительного роста реваншистских настроений, а вот на финале предложения стоит остановиться. Ну чтобы понять, кто же именно "участвовал в построении новой армии ФРГ", тем более что как минимум две персоналии были названы. Это контр-адмирал Эрих Топп.И это летчик полковник Эрих Хартманн. Член НСДАП (без партийного билета получить пилотское свидетельство после прихода Гитлера к власти было невозможно) и кавалер высшего ордена нацистской Германии — Рыцарского креста Железного креста.Хартманн убивал русских летчиков, английских летчиков, американских летчиков. После окончания войны, попав в плен к американцам, он был передан советскому командованию. Хотя он очень боялся пленения именно красноармейцами (если поменять местами ситуацию, то наших воздушных асов такие, как Хартманн, расстреливали тут же).Хартманн отсидел десять лет у тех, кого считал "недочеловеками" и кого хотел обратить в рабов арийской расы. Однако те самые унтерменши, то есть мы, которых Хартманн убивал, чтобы освободить для Германии "жизненное пространство", его помиловали.По просьбе тогдашнего канцлера ФРГ Аденауэра. Это произошло в 1955 году.И герр Хартманн, как мы уже поняли из официального коммюнике бундесвера, оказывается, "начал помогать в создании новой германской армии".Казус Хартманна — отнюдь не единичный.Нынешний глава оборонного ведомства ФРГ герр Писториус, судя по замаху, взял курс на реабилитацию и нацистской идеологии (де-факто), и военной машины гитлеризма — де-юре. Тем более что если взглянуть на нынешнюю коалицию тех, кто с нами вступил в прокси-, да и просто — в войну, если сравнивать с июнем 1941-го, то в списке найдется не слишком много отличий.Так чего стесняться-то? Того, что у ключевых министров федерального правительства то дедушка, то прадедушка не просто воевали с нами, грабя и убивая, но и имели звания в Schutzstaffel, в охранных отрядах, которыми командовал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер? Так когда это было, и, вообще, кто старое помянет, тому… ну окончание присказки все помнят.Schutzstaffel, иначе СС, — элита вермахта, охранявшая лагеря смерти, проводившая карательные операции, сжигавшая и убивавшая всех недостаточно полноценных, — сегодня, если оставаться в логике главы бундесвера и тех, кто хочет "возрождать традиции новой немецкой армии", видимо, всего лишь не слишком приятный эпизод проигранной ими войны. Когда Германия, напомним это еще раз, стремилась к полному и несомненному мировому господству. Про господство и средства, и способы его достижения говорится во всех доктринальных документах, законах, речах и постановлениях того периода.Но, оказывается, это всего лишь какое-то недоразумение, какие-то досадные мелочи, которые когда-то там, в прошлом веке, запятнали боевой германский мундир. С такими пятнами справятся сегодня хорошие химикаты. Тем более что и химикаты эти производят те же или почти те же концерны, что участвовали или могли участвовать в разработке, например, того же Zуclon B.Газ "Циклон Б" использовался в мобильных (передвижных) грузовых автомобилях, иначе называемых "душегубками", и стационарных "душевых" (бетонных помещениях) в лагерях смерти.Чтобы картина приобрела нужный объем, добавим, что компания, имевшая отношение к производству Zуclon B (она называлась Degussa AG) существует до сих пор в качестве филиала фармацевтической корпорации Evonik Industries AG.Ну да, там что-то опять пришлось признать не слишком приятное для корпоративного имиджа, но и это тоже все быльем поросло.Поэтому на желание шефа германского оборонного ведомства построить "новую немецкую армию", используя "прежние традиции", в общеевропейском блоке, который, собственно, был создан именно для того, чтобы "никогда больше никаких войн", никто и внимания не обратил.Но обратили мы.Те, кого хартманны и прочие эсэсовцы жгли, пытали, убивали. Те, кто, несмотря на двадцать семь миллионов жизней, которыми мы оплатили освобождение от идеологии, позволявшей хартманнов нас убивать, хартманнов в итоге победили.Поэтому, конечно, вы там, в Германии, можете принимать поздние роды реваншизма. Но мы в России — и это рекомендуем запомнить — можем это ядовитое чрево уничтожить еще раз. И столько раз, сколько потребуется. Не потому, что мы вас боимся. А потому, что таков наш долг перед памятью тех, кто заплатил колоссальную цену за то, чтобы жили мы, наши дети и наша страна.

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

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аналитика, германия, россия, генрих гиммлер, вторая мировая война (1939-1945)