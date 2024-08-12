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Германия начнет чтить память офицеров вермахта, состоявших в СС и НСДАП

Германия начнет чтить память офицеров вермахта, состоявших в СС и НСДАП - РИА Новости, 12.08.2024

Германия начнет чтить память офицеров вермахта, состоявших в СС и НСДАП

Минобороны Германии включило в список, посвященный воинской традиции страны, офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП, сообщил... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:29

2024-08-12T18:29

2024-08-12T23:48

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БЕРЛИН, 12 авг — РИА Новости. Минобороны Германии включило в список, посвященный воинской традиции страны, офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП, сообщил представитель ведомства Арне Коллац на брифинге кабмина.Ранее несколько местных изданий опубликовали выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым Министерство обороны ФРГ намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях" — документ, регламентирующий "культуру памяти" в немецких войсках.По данным СМИ, этот список решили дополнить после требований министра обороны Бориса Писториуса о "боевой готовности" бундесвера из-за конфликта на Украине. Журналисты посчитали сомнительным тот факт, что в указанный перечень попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, состоявший в СС и НСДАП подводник Эрих Топп, и 22 других "порождающих традиции персон", служивших в вермахте."Ответственный руководитель отдела (Роршнайдер. — Прим. ред.), ссылаясь на современные дискуссии о боевой готовности, обороноспособности или пригодности к службе в армии, рассмотрел вопрос о том, каким образом это можно включить в указ о традициях для солдат в бундесвере", — заявил Коллац.Он подтвердил, что теперь наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму в Германии будут чтить память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха "участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого". Несмотря на то что указанные лица известны заслугами перед гитлеровской Германией, Коллац утверждает, что "прежде всего их чтут за послевоенные заслуги". "Здесь мне важно подчеркнуть, что в указе о традициях речь идет не о военных достижениях. Тем не менее если вы хотите создать новую армию, то определенное мастерство в рамках лидерского поведения также играет роль", — заявил представитель бундесвера.В феврале газета Bild со ссылкой на исторические документы сообщила, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был пламенным нацистом и офицером вермахта. По данным СМИ, он читал "Майн кампф"* и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.В июне журнал Bunte опубликовал расследование, согласно которому двое родственников вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии. Его дед был оберштурмфюрером СА, а прадед —признанный военным преступником офицер СС из ближайшего окружения нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса.* Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954313577.html

https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954682252.html

https://ria.ru/20240127/genotsid-1923902304.html

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