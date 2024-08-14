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Госдума осенью рассмотрит проект о дискриминации разработчиков в App Store

Госдума осенью рассмотрит проект о дискриминации разработчиков в App Store - РИА Новости, 14.08.2024

Госдума осенью рассмотрит проект о дискриминации разработчиков в App Store

Госдума рассмотрит осенью законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков в App Store, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:24

2024-08-14T12:24

2024-08-14T12:24

общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

apple

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Госдума рассмотрит осенью законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков в App Store, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков в App Store, будет непременно рассмотрен этой осенью", - написал Горелкин. Он добавил, что магазин приложений Rustore появится на всех гаджетах в ближайшем будущем. "Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store. Она также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы – которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает", - заключил Горелкин.

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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, apple