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Госдума осенью рассмотрит проект о дискриминации разработчиков в App Store - РИА Новости, 14.08.2024
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12:24 14.08.2024
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Госдума осенью рассмотрит проект о дискриминации разработчиков в App Store
Госдума осенью рассмотрит проект о дискриминации разработчиков в App Store - РИА Новости, 14.08.2024
Госдума осенью рассмотрит проект о дискриминации разработчиков в App Store
Госдума рассмотрит осенью законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков в App Store, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:24
2024-08-14T12:24
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
apple
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Госдума рассмотрит осенью законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков в App Store, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков в App Store, будет непременно рассмотрен этой осенью", - написал Горелкин. Он добавил, что магазин приложений Rustore появится на всех гаджетах в ближайшем будущем. "Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store. Она также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы – которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает", - заключил Горелкин.
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, apple
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, Apple
Госдума осенью рассмотрит проект о дискриминации разработчиков в App Store

ГД осенью рассмотрит запрет дискриминации российских разработчиков в App Store

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Госдума рассмотрит осенью законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков в App Store, сообщил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«
"Законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков в App Store, будет непременно рассмотрен этой осенью", - написал Горелкин.
Он добавил, что магазин приложений Rustore появится на всех гаджетах в ближайшем будущем.
"Принятие этой инициативы не только упростит жизнь российских разработчиков, которые сталкиваются с различными проблемами при размещении своих приложений в App Store. Она также избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические аппы – которых, несмотря на декларируемые Apple меры безопасности, в их фирменном магазине хватает", - заключил Горелкин.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинГосдума РФApple
 
 
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