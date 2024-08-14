https://ria.ru/20240814/foms-1966154612.html

ФОМС: 3,5 млн жителей четырех новых регионов России получили полисы ОМС

ФОМС: 3,5 млн жителей четырех новых регионов России получили полисы ОМС - РИА Новости, 14.08.2024

ФОМС: 3,5 млн жителей четырех новых регионов России получили полисы ОМС

Полисы ОМС получили 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба Федерального... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:27

2024-08-14T14:27

2024-08-14T14:27

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

полис омс

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полисы ОМС получили 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Теперь держатели полиса ОМС могут получать медицинскую помощь на территории всей Российской Федерации, в том числе высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках. Подать заявку на получение полиса ОМС можно в территориальном фонде ОМС, через портал "Госуслуги" или в ближайшем отделении МФЦ. Для оформления необходимы следующие документы: паспорт, СНИЛС (при наличии). Детям после регистрации рождения и до 14 лет, имеющим гражданство РФ: свидетельство о рождении/документ, удостоверяющий личность (паспорт, при достижении ребенком 14 лет); СНИЛС ребенка (при наличии); паспорт законного представителя; документ, удостоверяющий статус законного представителя, уточнили в фонде. Заявителям выдадут цифровой полис ОМС. Он представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц. С полисом ОМС можно записаться на прием к врачу, проходить обследования, лечиться в стационаре, вызывать врача на дом, бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы государственных гарантий. В рамках ОМС беременные женщины могут сделать пренатальную диагностику на предмет выявления нарушений развития плода и неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания у новорожденного младенца, сообщили в пресс-службе. Там добавили, что пары, которые испытывают проблемы с зачатием, могут воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.

https://ria.ru/20240730/sovfedja-1962900842.html

https://ria.ru/20240224/soglashenie-1929276826.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, полис омс