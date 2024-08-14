https://ria.ru/20240814/foms-1966154612.html
ФОМС: 3,5 млн жителей четырех новых регионов России получили полисы ОМС
ФОМС: 3,5 млн жителей четырех новых регионов России получили полисы ОМС - РИА Новости, 14.08.2024
ФОМС: 3,5 млн жителей четырех новых регионов России получили полисы ОМС
Полисы ОМС получили 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба Федерального... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:27
2024-08-14T14:27
2024-08-14T14:27
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
полис омс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569544979_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_90ea63b2d6a4b45429494e3368b203b7.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полисы ОМС получили 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Теперь держатели полиса ОМС могут получать медицинскую помощь на территории всей Российской Федерации, в том числе высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках. Подать заявку на получение полиса ОМС можно в территориальном фонде ОМС, через портал "Госуслуги" или в ближайшем отделении МФЦ. Для оформления необходимы следующие документы: паспорт, СНИЛС (при наличии). Детям после регистрации рождения и до 14 лет, имеющим гражданство РФ: свидетельство о рождении/документ, удостоверяющий личность (паспорт, при достижении ребенком 14 лет); СНИЛС ребенка (при наличии); паспорт законного представителя; документ, удостоверяющий статус законного представителя, уточнили в фонде. Заявителям выдадут цифровой полис ОМС. Он представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц. С полисом ОМС можно записаться на прием к врачу, проходить обследования, лечиться в стационаре, вызывать врача на дом, бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы государственных гарантий. В рамках ОМС беременные женщины могут сделать пренатальную диагностику на предмет выявления нарушений развития плода и неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания у новорожденного младенца, сообщили в пресс-службе. Там добавили, что пары, которые испытывают проблемы с зачатием, могут воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.
https://ria.ru/20240730/sovfedja-1962900842.html
https://ria.ru/20240224/soglashenie-1929276826.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, полис омс
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, полис ОМС
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полисы ОМС получили 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Теперь держатели полиса ОМС могут получать медицинскую помощь на территории всей Российской Федерации, в том числе высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках.
Подать заявку на получение полиса ОМС можно в территориальном фонде ОМС, через портал "Госуслуги" или в ближайшем отделении МФЦ. Для оформления необходимы следующие документы: паспорт, СНИЛС (при наличии). Детям после регистрации рождения и до 14 лет, имеющим гражданство РФ
: свидетельство о рождении/документ, удостоверяющий личность (паспорт, при достижении ребенком 14 лет); СНИЛС ребенка (при наличии); паспорт законного представителя; документ, удостоверяющий статус законного представителя, уточнили в фонде.
Заявителям выдадут цифровой полис ОМС. Он представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц.
С полисом ОМС можно записаться на прием к врачу, проходить обследования, лечиться в стационаре, вызывать врача на дом, бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы государственных гарантий.
В рамках ОМС беременные женщины могут сделать пренатальную диагностику на предмет выявления нарушений развития плода и неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания у новорожденного младенца, сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что пары, которые испытывают проблемы с зачатием, могут воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.