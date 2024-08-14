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"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС - РИА Новости, 14.08.2024
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02:16 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/es-1966057945.html
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС - РИА Новости, 14.08.2024
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС
Запад не заинтересован в плюрализме мнений о конфликте на Украине, а его истинные причины подвергаются угрозам и запретам, написал в соцсети X ирландский... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:16
2024-08-14T02:16
в мире
россия
евросоюз
чей боуз
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Запад не заинтересован в плюрализме мнений о конфликте на Украине, а его истинные причины подвергаются угрозам и запретам, написал в соцсети X ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз. Журналист напомнил о введенном в феврале 2022 года запрете вещания телеканала Russia Today на территории Евросоюза."Когда высказываются альтернативные мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам", — заявил он.По мнению Боуза, ограничения на работу СМИ позволяют хорошо понять тех, кто эти санкции вводит.&quot;Они (Евросоюз. — Прим. ред.) боятся правды&quot;, — отметил журналист.27 февраля 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией. Под запрет попали RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".
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в мире, россия, евросоюз, чей боуз, ирландия
В мире, Россия, Евросоюз, Чей Боуз, Ирландия
"Угрозы и атаки". На Западе жестко высказались об антироссийском решении ЕС

Боуз: Запад не интересует истина, ее подвергают запрету

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Запад не заинтересован в плюрализме мнений о конфликте на Украине, а его истинные причины подвергаются угрозам и запретам, написал в соцсети X ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз.
Журналист напомнил о введенном в феврале 2022 года запрете вещания телеканала Russia Today на территории Евросоюза.
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Орбан назвал решение ЕС запретить вещание российских СМИ оскорбительным
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"Когда высказываются альтернативные мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам", — заявил он.
По мнению Боуза, ограничения на работу СМИ позволяют хорошо понять тех, кто эти санкции вводит.
«

"Они (Евросоюз. — Прим. ред.) боятся правды", — отметил журналист.

27 февраля 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией. Под запрет попали RT, Sputnik и их дочерние структуры.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".
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