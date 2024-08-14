Кисида ответственен за ухудшение диалога России и Японии, заявил эксперт
Эксперт возложил на Кисиду ответственность за ухудшение диалога России и Японии
© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отношения между Россией и Японией находятся в глубоком кризисе из-за ярой антироссийской внешней политики премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который активно поддерживает Украину и укрепляет отношения с США, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.
Ранее в среду действующий премьер в ходе экстренно созванной пресс-конференции подтвердил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей партии. Кисида пояснил, что для демонстрации новой ЛДП первым важным шагом будет для него отойти в сторону. При этом, по словам главы правительства, он намерен остаться в политике и "поддерживать нового главу партии".
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"Фактически наши отношения находятся в морозильнике, все контакты прекращены, и, судя по всему, пока Япония занимает ярую антироссийскую позицию, налаживание отношений и восстановление диалога не предусматривается. Я считаю, что на Кисиде персонально лежит ответственность за резкое обрушение российско-японских отношений", - сказал он.
"Кисида фактически обрушил российско-японские отношения, взяв резко антироссийский курс в связи с СВО. Здесь и санкционная война, и активная помощь Украине, и мощное движение, которое Кисида развернул в Азии, пытаясь мобилизовать азиатские страны на то, чтобы они осуждали Россию и поддержали Украину", - добавил он.
С другой стороны эксперт отметил, что среди успехов Токио на внешнеполитическом треке с точки зрения национальный интересов Японии можно отметить усиление военного потенциала Японии, добавив, что при Кисиде в 2022 году была принята новая стратегия национальной безопасности, основными пунктами которой являются тезисы о том, что Япония будет наращивать расходы с тем, чтобы довести их к 2027 году до уровня 2% от ВВП.
"Кроме того, было принято решение о том, что Япония будет обзаводиться потенциалом для контрудара по базам противника в случае, если сочтёт это необходимым. Это означает резкую смену парадигмы японской оборонной политики. Япония, по сути дела, обзаводится наступательными вооружениями, что противоречит духу конституции", - пояснил Кистанов.
Эксперт подчеркнул, что Кисида сделал очень много с точки зрения укрепления отношений с США, в том числе при нём было заключено трёхстороннее соглашение о создании треугольника США, Япония, Южная Корея, что в первую очередь имеет антикитайскую и антироссийскую направленность.
"Международный трек - это его козырная карта, ведь в течение долгого времени он был министром иностранных дел, в том числе при покойном премьер-министре Синдзо Абэ, который был очень активен во внешней политике. Используя свой опыт, Кисида пытался восполнить свои провалы на внутреннем фронте за счёт очков, набранных на внешнеполитическом контуре", - заключил он.
В сентябре пройдут выборы главы правящей Либерально-демократической партии Японии, председателем которой в настоящее время является Кисида. Его рейтинг уже несколько месяцев держится на рекордно низком уровне. Победитель станет следующим премьер-министром страны.