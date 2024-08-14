https://ria.ru/20240814/bespilotniki-1966076385.html
Воронежскую область ночью атаковали более 35 беспилотников ВСУ
Воронежскую область ночью атаковали более 35 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Воронежскую область ночью атаковали более 35 беспилотников ВСУ
Воронежскую область ночью со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:46
2024-08-14T07:46
2024-08-14T07:48
специальная военная операция на украине
воронежская область
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воронежскую область ночью со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников. Благодаря слаженной работе наших сил ПВО в регионе пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства", - написал Гусев.Он добавил, что бригады аварийных служб и комиссии по оценке ущерба приступят к работе после получения разрешения от оперативных служб.Также губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе пока сохраняется.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, украина, россия, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Украина, Россия, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
Воронежскую область ночью атаковали более 35 беспилотников ВСУ
Гусев: Воронежскую область ночью атаковали более 35 беспилотников ВСУ