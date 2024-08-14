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В Госдуме предложили аннулировать регистрацию за езду на шумном авто
В Госдуме предложили аннулировать регистрацию за езду на шумном авто - РИА Новости, 14.08.2024
В Госдуме предложили аннулировать регистрацию за езду на шумном авто
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:49
2024-08-14T02:49
2024-08-14T02:49
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле. "Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве", - сказал он РИА Новости. Хамзаев рассказал, что в Санкт-Петербурге на днях прошел первый в России рейд против громких водителей авто и мотоциклов. Сотрудники ГАИ использовали шумомеры для фиксирования уровня громкости транспорта. Он отметил, что поступают массовые обращения с жалобами на шумные машины от граждан Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Ростова, Пятигорска, Краснодара, Набережных Челнов, Красноярска.
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общество, авто, санкт-петербург, россия, москва, султан хамзаев, гибдд мвд рф, госдума рф
Общество, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Султан Хамзаев, ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ
В Госдуме предложили аннулировать регистрацию за езду на шумном авто
Депутат Хамзаев предложил аннулировать регистрацию за езду на шумном автомобиле
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле.
"Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве", - сказал он РИА Новости.
Хамзаев рассказал, что в Санкт-Петербурге
на днях прошел первый в России
рейд против громких водителей авто и мотоциклов. Сотрудники ГАИ
использовали шумомеры для фиксирования уровня громкости транспорта.
Он отметил, что поступают массовые обращения с жалобами на шумные машины от граждан Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Ростова, Пятигорска, Краснодара, Набережных Челнов, Красноярска.