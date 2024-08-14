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Биография Дениса Аширова - РИА Новости, 14.08.2024
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11:56 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ashirov-1966119190.html
Биография Дениса Аширова
Биография Дениса Аширова - РИА Новости, 14.08.2024
Биография Дениса Аширова
Денис Валерьевич Аширов родился 21 октября 1988 года в поселке Тикси (Республика Саха (Якутия)). РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:56
2024-08-14T11:56
справки
тикси
россия
денис аширов
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Денис Валерьевич Аширов родился 21 октября 1988 года в поселке Тикси (Республика Саха (Якутия)).В 2009 году окончил Московский новый юридический институт по специальности "юриспруденция". В 2012 году – Татарский государственный институт переподготовки кадров агробизнеса по специальности "государственное и муниципальное управление".В 2008-2012 годах работал юрисконсультом в "Центре правовой и информационной помощи молодежи "Выбор".В 2012-2013 годах – заместитель директора многофункционального молодежного культурно-делового и социального центра "Севастополь".В 2014-2016 годах – заместитель директора ГБУ "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер".В 2016-2017 годах – заместитель директора ГБУ "Городской центр профессионального и карьерного развития".В 2017-2020 годах был руководителем регионального штаба Московского городского отделения Всероссийской общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России".В 2020 году – руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Москве.14 апреля 2020 года был назначен на должность директора департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования министерства науки и высшего образования РФ.В июле 2022 года был назначен на должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).14 августа 2024 года Денис Аширов назначен временно исполняющим обязанности главы Росмолодежи.Денис Аширов удостоен Благодарственного письма президента России и Благодарности мэра Москвы, лауреат Премии правительства Москвы работникам государственных учреждений культуры города Москвы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
тикси
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справки, тикси, россия, денис аширов
Справки, Тикси, Россия, Денис Аширов

Биография Дениса Аширова

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДенис Аширов
Денис Аширов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Денис Аширов
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Денис Валерьевич Аширов родился 21 октября 1988 года в поселке Тикси (Республика Саха (Якутия)).
В 2009 году окончил Московский новый юридический институт по специальности "юриспруденция". В 2012 году – Татарский государственный институт переподготовки кадров агробизнеса по специальности "государственное и муниципальное управление".
В 2008-2012 годах работал юрисконсультом в "Центре правовой и информационной помощи молодежи "Выбор".
В 2012-2013 годах – заместитель директора многофункционального молодежного культурно-делового и социального центра "Севастополь".
В 2014-2016 годах – заместитель директора ГБУ "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер".
В 2016-2017 годах – заместитель директора ГБУ "Городской центр профессионального и карьерного развития".
В 2017-2020 годах был руководителем регионального штаба Московского городского отделения Всероссийской общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России".
В 2020 году – руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Москве.
14 апреля 2020 года был назначен на должность директора департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования министерства науки и высшего образования РФ.
В июле 2022 года был назначен на должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
14 августа 2024 года Денис Аширов назначен временно исполняющим обязанности главы Росмолодежи.
Денис Аширов удостоен Благодарственного письма президента России и Благодарности мэра Москвы, лауреат Премии правительства Москвы работникам государственных учреждений культуры города Москвы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиТиксиРоссияДенис Аширов
 
 
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