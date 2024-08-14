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Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи - РИА Новости, 14.08.2024
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11:04 14.08.2024 (обновлено: 12:27 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/mishustin--1966107726.html
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи - РИА Новости, 14.08.2024
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, следует из распоряжения, размещенного на портале официального... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:04
2024-08-14T12:27
политика
михаил мишустин
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, следует из распоряжения, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.&quot;Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе&quot;, — говорится в документе.Сама Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг ее побудили личные семейные обстоятельства, которым она должна посвятить большую часть времени.Другим распоряжением Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Росмолодежи. Им стал заместитель руководителя агентства Денис Аширов.Разуваева возглавила Росмолодежь 17 июня 2021 года. До этого она работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. А еще раньше она возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".
https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966123803.html
https://ria.ru/20240814/ashirov-1966119190.html
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политика, михаил мишустин, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Политика, Михаил Мишустин, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи

Мишустин освободил от должности главу Росмолодёжи Разуваеву, врио стал Аширов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, следует из распоряжения, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
«

"Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе", — говорится в документе.

Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева во время сессии Зеленая суббота: день экологии - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Биография Ксении Разуваевой
Вчера, 12:14
Сама Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг ее побудили личные семейные обстоятельства, которым она должна посвятить большую часть времени.
Другим распоряжением Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Росмолодежи. Им стал заместитель руководителя агентства Денис Аширов.
Разуваева возглавила Росмолодежь 17 июня 2021 года. До этого она работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. А еще раньше она возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".
Денис Аширов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Биография Дениса Аширова
Вчера, 11:56
 
ПолитикаМихаил МишустинКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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