https://ria.ru/20240814/mishustin--1966107726.html
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи - РИА Новости, 14.08.2024
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, следует из распоряжения, размещенного на портале официального... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:04
2024-08-14T11:04
2024-08-14T12:27
политика
михаил мишустин
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966145608_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_1f8f395c5da4b91dc9c048ff42ce237d.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, следует из распоряжения, размещенного на портале официального опубликования правовых актов."Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе", — говорится в документе.Сама Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг ее побудили личные семейные обстоятельства, которым она должна посвятить большую часть времени.Другим распоряжением Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Росмолодежи. Им стал заместитель руководителя агентства Денис Аширов.Разуваева возглавила Росмолодежь 17 июня 2021 года. До этого она работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. А еще раньше она возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".
https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966123803.html
https://ria.ru/20240814/ashirov-1966119190.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966145608_196:0:2604:1806_1920x0_80_0_0_bea01906d2a41ea5e26152bc4d3a5158.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Политика, Михаил Мишустин, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи
Мишустин освободил от должности главу Росмолодёжи Разуваеву, врио стал Аширов