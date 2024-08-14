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Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:17 14.08.2024 (обновлено: 00:32 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/armiya-1966052807.html
Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта
Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта - РИА Новости, 14.08.2024
Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта
Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме "Армия" впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:17
2024-08-14T00:32
россия
андрей белоусов
безопасность
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
форум "армия — 2024"
технологии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме "Армия" впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые поставляются на фронт, сообщило министерство обороны России.Вечером во вторник Белоусов посетил экспозиции международного военно-технического форума "Армия-2024", где ему представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции."На площадке "Народного ОПК", который представлен на форуме впервые, Андрею Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта. В том числе широкую номенклатуру FPV-дронов и программы для подготовки их операторов, "окопный РЭБ", дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами", - говорится в сообщении.Кроме того, Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО, а также беспилотные летательные аппараты, предназначенные для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности, и другие перспективные образцы ВВСТ.Министр обороны РФ также посетил экспозиции военных ведомств Белорусии, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и других иностранных государств.
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россия, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф, форум "армия — 2024", технологии
Россия, Андрей Белоусов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Форум "Армия — 2024", Технологии
Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта

МО: Белоусову на форуме "Армия" показали разработки малых предприятий для фронта

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме "Армия" впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые поставляются на фронт, сообщило министерство обороны России.
Вечером во вторник Белоусов посетил экспозиции международного военно-технического форума "Армия-2024", где ему представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции.
Якутия на форуме Армия представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
Вчера, 17:17
"На площадке "Народного ОПК", который представлен на форуме впервые, Андрею Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта. В том числе широкую номенклатуру FPV-дронов и программы для подготовки их операторов, "окопный РЭБ", дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами", - говорится в сообщении.
Кроме того, Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО, а также беспилотные летательные аппараты, предназначенные для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности, и другие перспективные образцы ВВСТ.
Министр обороны РФ также посетил экспозиции военных ведомств Белорусии, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и других иностранных государств.
Не имеют аналогов: российские военные разработки на форуме "Армия-2024"
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа проходит форум "Армия-2024" .

На фото: военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"

Военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа проходит форум "Армия-2024" .

На фото: военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На форуме развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.

На фото: стенд обороны Китая.

Стенд обороны Китая на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На форуме развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.

На фото: стенд обороны Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.

Посетители на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Президент также выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.

На Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Президент также выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: стенд концерна "Калашников"

Стенд концерна Калашников на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На фото: стенд концерна "Калашников"

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Программа мероприятия сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.

Посетители на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Программа мероприятия сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Как рассказали в "Ростехе", экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов: такого еще не было.

На фото: стенд обороны Китая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Стенд обороны Китая на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот

Как рассказали в "Ростехе", экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов: такого еще не было.

На фото: стенд обороны Китая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

Стенд Ирана на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На форуме "Армия-2024" представили, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями.

Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На форуме "Армия-2024" представили, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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9 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гостям покажут дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.

Девушка в вертолете МИ-35П на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Гостям покажут дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: ракета-носитель "Ангара-А5" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

Ракета-носитель Ангара-А5 на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

На фото: ракета-носитель "Ангара-А5" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этом году на выставке впервые можно увидеть разработки "народного ОПК": продукции, изготовленной гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд бойцов.

Посетитель Х международного военно-технического форума Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот

В этом году на выставке впервые можно увидеть разработки "народного ОПК": продукции, изготовленной гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд бойцов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный российской компанией ZALA.

Беспилотный/барражирующий боеприпас Ланцет, разработанный российской компанией ZALA, на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот

На фото: беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный российской компанией ZALA.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Как рассказали в "Ростехе", на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

Стенд Ирана на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Как рассказали в "Ростехе", на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: техника на выставке Х Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Техника на выставке Х международного военно-технического форума Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот

На фото: техника на выставке Х Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
15 из 15

В подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа проходит форум "Армия-2024" .

На фото: военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 15

На форуме развернули масштабную презентацию передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, там представлены более 240 только экспортных образцов вооружения, военной и специальной техники.

На фото: стенд обороны Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 15

Владимир Путин, обращаясь к участникам форума, отметил, что многие российские инновационные решения в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 15

Президент также выразил уверенность, что по итогам форума удастся установить новые перспективные связи, заключить обоюдовыгодные контракты между Минобороны и предприятиями ОПК, а взаимодействие дружественных России стран в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов будет еще более эффективным.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 15

На фото: стенд концерна "Калашников"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 15

Программа мероприятия сфокусирована на обсуждении опыта специальной военной операции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 15

Как рассказали в "Ростехе", экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов: такого еще не было.

На фото: стенд обороны Китая в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 15

На некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 15

На форуме "Армия-2024" представили, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
9 из 15

Гостям покажут дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 15

На фото: ракета-носитель "Ангара-А5" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
11 из 15

В этом году на выставке впервые можно увидеть разработки "народного ОПК": продукции, изготовленной гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд бойцов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
12 из 15

На фото: беспилотный/барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный российской компанией ZALA.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 15

Как рассказали в "Ростехе", на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.

На фото: стенд Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото: техника на выставке Х Международного военно-технического форума "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовБезопасностьВооруженные силы РФФорум "Армия — 2024"Технологии
 
 
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