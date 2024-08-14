https://ria.ru/20240814/armiya-1966052807.html

Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта

Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта - РИА Новости, 14.08.2024

Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий для фронта

Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме "Армия" впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:17

2024-08-14T00:17

2024-08-14T00:32

россия

андрей белоусов

безопасность

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

форум "армия — 2024"

технологии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме "Армия" впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые поставляются на фронт, сообщило министерство обороны России.Вечером во вторник Белоусов посетил экспозиции международного военно-технического форума "Армия-2024", где ему представили образцы вооружения и военной техники, эффективно зарекомендовавшей себя в зоне проведения специальной военной операции."На площадке "Народного ОПК", который представлен на форуме впервые, Андрею Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта. В том числе широкую номенклатуру FPV-дронов и программы для подготовки их операторов, "окопный РЭБ", дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами", - говорится в сообщении.Кроме того, Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО, а также беспилотные летательные аппараты, предназначенные для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности, и другие перспективные образцы ВВСТ.Министр обороны РФ также посетил экспозиции военных ведомств Белорусии, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и других иностранных государств.

https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html

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россия, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф, форум "армия — 2024", технологии