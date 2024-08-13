Рейтинг@Mail.ru
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/wildberries-1965864069.html
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.08.2024
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей
Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:56
2024-08-13T09:56
экономика
рязань
самара
волгоград
владислав бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964089985_0:169:3041:1879_1920x0_80_0_0_897644c2d57a26889bfdcb911c4b8ba5.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров, сообщили в пресс-службе "РВБ" - юрлица объединенных Russ и Wildberries. Там уточнили, что в преддверии нового сезона Wildberries и обновленная команда сосредоточена на активном вводе в эксплуатацию складских помещений. В компании добавили, что в августе-сентябре к вводу запланировано более 550 тысяч квадратных метров складских площадей в Невинномыске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире. Отмечается, что одновременно с вводом в эксплуатацию складских помещений компания проводит аудит компании "ВБ Девелопмент", связанный с несвоевременным исполнением обязательств по строительству логоцентров. "Так в период с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей", - рассказали в компании. "В настоящее время достигнуты договоренности с подрядчиками о своевременном завершении всех ранее запланированных работ", - добавили там. В компании подчеркнули, что наличие развитой складской сети позволяет сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук. В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240730/bakalchuk-1963032619.html
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961689134.html
рязань
самара
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964089985_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_520cd5184fe094bb8d887f0356e3f32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рязань, самара, волгоград, владислав бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries
Экономика, Рязань, Самара, Волгоград, Владислав Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей

Учрежденное Бакальчуком "ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 млрд руб

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров, сообщили в пресс-службе "РВБ" - юрлица объединенных Russ и Wildberries.
Там уточнили, что в преддверии нового сезона Wildberries и обновленная команда сосредоточена на активном вводе в эксплуатацию складских помещений. В компании добавили, что в августе-сентябре к вводу запланировано более 550 тысяч квадратных метров складских площадей в Невинномыске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире.
Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Бакальчук подала в суд на мужа
30 июля, 21:16
Отмечается, что одновременно с вводом в эксплуатацию складских помещений компания проводит аудит компании "ВБ Девелопмент", связанный с несвоевременным исполнением обязательств по строительству логоцентров. "Так в период с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей", - рассказали в компании.
"В настоящее время достигнуты договоренности с подрядчиками о своевременном завершении всех ранее запланированных работ", - добавили там.
В компании подчеркнули, что наличие развитой складской сети позволяет сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия.
Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук.
В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с Wildberries
24 июля, 13:17
 
ЭкономикаРязаньСамараВолгоградВладислав БакальчукWildberriesСитуация вокруг Wildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала