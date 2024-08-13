https://ria.ru/20240813/wildberries-1965864069.html
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.08.2024
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей
Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:56
2024-08-13T09:56
2024-08-13T09:56
экономика
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владислав бакальчук
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ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров, сообщили в пресс-службе "РВБ" - юрлица объединенных Russ и Wildberries. Там уточнили, что в преддверии нового сезона Wildberries и обновленная команда сосредоточена на активном вводе в эксплуатацию складских помещений. В компании добавили, что в августе-сентябре к вводу запланировано более 550 тысяч квадратных метров складских площадей в Невинномыске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире. Отмечается, что одновременно с вводом в эксплуатацию складских помещений компания проводит аудит компании "ВБ Девелопмент", связанный с несвоевременным исполнением обязательств по строительству логоцентров. "Так в период с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей", - рассказали в компании. "В настоящее время достигнуты договоренности с подрядчиками о своевременном завершении всех ранее запланированных работ", - добавили там. В компании подчеркнули, что наличие развитой складской сети позволяет сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук. В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240730/bakalchuk-1963032619.html
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961689134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рязань, самара, волгоград, владислав бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries
Экономика, Рязань, Самара, Волгоград, Владислав Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 миллиардов рублей
Учрежденное Бакальчуком "ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries свыше 30 млрд руб
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров, сообщили в пресс-службе "РВБ" - юрлица объединенных Russ и Wildberries.
Там уточнили, что в преддверии нового сезона Wildberries и обновленная команда сосредоточена на активном вводе в эксплуатацию складских помещений. В компании добавили, что в августе-сентябре к вводу запланировано более 550 тысяч квадратных метров складских площадей в Невинномыске, Рязани
, Самаре
, Волгограде
, Сарапуле
, Котовске
и Владимире
.
Отмечается, что одновременно с вводом в эксплуатацию складских помещений компания проводит аудит компании "ВБ Девелопмент", связанный с несвоевременным исполнением обязательств по строительству логоцентров. "Так в период с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей", - рассказали в компании.
"В настоящее время достигнуты договоренности с подрядчиками о своевременном завершении всех ранее запланированных работ", - добавили там.
В компании подчеркнули, что наличие развитой складской сети позволяет сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России
и странам присутствия.
Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук
.
В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей.