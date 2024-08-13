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В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 13.08.2024 (обновлено: 08:20 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/vsu-1965845093.html
В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой
В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой - РИА Новости, 13.08.2024
В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой
ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:15
2024-08-13T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка зафиксированы случаи использования украинскими боевиками автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что этой тактикой ВСУ пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая международным гуманитарным правом.
https://ria.ru/20240812/zapad-1965791088.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой

Марочко: ВСУ используют автомобили скорой помощи для перевозки личного состава

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка зафиксированы случаи использования украинскими боевиками автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что этой тактикой ВСУ пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая международным гуманитарным правом.
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