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В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой
В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой - РИА Новости, 13.08.2024
В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой
ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:15
2024-08-13T08:15
2024-08-13T08:20
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка зафиксированы случаи использования украинскими боевиками автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что этой тактикой ВСУ пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая международным гуманитарным правом.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой
Марочко: ВСУ используют автомобили скорой помощи для перевозки личного состава