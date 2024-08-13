https://ria.ru/20240813/vsu-1965845093.html

В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой

В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой - РИА Новости, 13.08.2024

В ЛНР рассказали, как ВСУ скрытно перемещаются на машинах скорой

ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:15

2024-08-13T08:15

2024-08-13T08:20

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

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украина

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. ВСУ используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава на сватовско-кременском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка зафиксированы случаи использования украинскими боевиками автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что этой тактикой ВСУ пытаются защититься от ударов беспилотников, пренебрегая международным гуманитарным правом.

https://ria.ru/20240812/zapad-1965791088.html

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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина