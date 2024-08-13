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В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/vsu-1965841035.html
В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ
В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ
Вооруженных дезертиров из ВСУ разыскивают в Харьковской области, целая группа уже ограбила продуктовый магазин на подконтрольной киевскому режиму территории,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:04
2024-08-13T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
харьков
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Вооруженных дезертиров из ВСУ разыскивают в Харьковской области, целая группа уже ограбила продуктовый магазин на подконтрольной киевскому режиму территории, забрав алкоголь, деньги и продукты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей. Стало известно, что это связано с поимкой отделения украинских боевиков, которые вместе с оружием самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова", - сообщил Марочко. С его слов, данная группа уже совершила вооруженное разбойное нападение на украинский продуктовый магазин, завладев денежными средствами, продуктами питания и ликероводочными изделиями.
https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, харьков, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Харьков, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ

Марочко: дезертиры из ВСУ ограбили продуктовый магазин в Харьковской области

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Вооруженных дезертиров из ВСУ разыскивают в Харьковской области, целая группа уже ограбила продуктовый магазин на подконтрольной киевскому режиму территории, забрав алкоголь, деньги и продукты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей. Стало известно, что это связано с поимкой отделения украинских боевиков, которые вместе с оружием самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова", - сообщил Марочко.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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С его слов, данная группа уже совершила вооруженное разбойное нападение на украинский продуктовый магазин, завладев денежными средствами, продуктами питания и ликероводочными изделиями.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаХарьковАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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