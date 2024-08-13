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В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ

В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024

В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ

Вооруженных дезертиров из ВСУ разыскивают в Харьковской области, целая группа уже ограбила продуктовый магазин на подконтрольной киевскому режиму территории,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:04

2024-08-13T07:04

2024-08-13T07:04

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Вооруженных дезертиров из ВСУ разыскивают в Харьковской области, целая группа уже ограбила продуктовый магазин на подконтрольной киевскому режиму территории, забрав алкоголь, деньги и продукты, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На дорогах, ведущих к Харькову, отмечается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей. Стало известно, что это связано с поимкой отделения украинских боевиков, которые вместе с оружием самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова", - сообщил Марочко. С его слов, данная группа уже совершила вооруженное разбойное нападение на украинский продуктовый магазин, завладев денежными средствами, продуктами питания и ликероводочными изделиями.

https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html

харьковская область

луганская народная республика

харьков

украина

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, харьков, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина