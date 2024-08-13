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"Русские в ярости": Украину предупредили о наказании за бои на границе - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
"Русские в ярости": Украину предупредили о наказании за бои на границе
"Русские в ярости": Украину предупредили о наказании за бои на границе - РИА Новости, 13.08.2024
"Русские в ярости": Украину предупредили о наказании за бои на границе
Украина будет наказана за военную провокацию в курском приграничье, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:08
2024-08-13T21:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
киев
сумская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украина будет наказана за военную провокацию в курском приграничье, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Эта (ситуация. — Прим. ред.) не закончится зачисткой Курской области. Украина будет наказана. Это означает, что они потеряют Сумскую область — регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу", — считает эксперт.Аналитик назвал решение киевского режима "роковым" для будущего Украины и призвал прислушаться к словам президента России Владимира Путина о том, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре."Русские в ярости, и когда Путин говорит о том, что не будет переговоров, — это означает, что эта война закончится на условиях России", — уверен эксперт.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965938344.html
https://ria.ru/20240813/soskin-1966013893.html
https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html
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безопасность, россия, курская область, украина, киев, сумская область, днепропетровская область, сумы, днепропетровск, харьков, харьковская область, николаевская область, николаевск, одесса, одесская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы сша, следственный комитет россии (ск рф)
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"Русские в ярости": Украину предупредили о наказании за бои на границе

Экс-разведчик Риттер: Киев будет наказан за провокацию в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украина будет наказана за военную провокацию в курском приграничье, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Эта (ситуация. — Прим. ред.) не закончится зачисткой Курской области. Украина будет наказана. Это означает, что они потеряют Сумскую область — регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу", — считает эксперт.
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"Русские в ярости, и когда Путин говорит о том, что не будет переговоров, — это означает, что эта война закончится на условиях России", — уверен эксперт.
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Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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